В четверг, 12 апреля, Министерство юстиции США предоставило законодателям Конгресса доступ к двухстраничному документу, который ФБР использовало в качестве основы для инициирования своего первоначального расследования о связях штаба президента США Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщает The Hill.

Известно, что доступ к документу получили все члены Законодательного коммитета. Председатель комитета по вопросам разведки Девин Нунс обратился с просьбой о доступе к неотредактированному документу, заявив, что предыдущие "сильно измененные" версии не были подходящими для расследования республиканцами предполагаемых злоупотреблений в Минюсте. "...мы наконец получили доступ к версии [электронной коммуникации], в которой содержалась информация, необходимая для продвижения продолжающегося расследования Комитета по Министерству юстиции и ФБР", - заявил Нунс.

По словам чиновника Министерства юстиции, оставшиеся изменения в документе "адаптированы для защиты имени иностранного государства и имени иностранного агента".

Информация была заменена такими идентификаторами, как "иностранный чиновник" и "иностранное правительство", сказал чиновник. По словам Нунса, документ подтвердит, почему ФБР начало свое первоначальное расследование по кампании Трампа.

Отмечается, что Трамп часто называл расследование о связах его штаба с Россией "охотой на ведьм".

Как сообщал svodka.net.uа ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что обыски у его личного адвоката Майкла Коэна являются "охотой на ведьм".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира