Михаил Подоляк

Неожиданно случился сложный, рваный, грубый, в чем-то явно бессмысленный разговор. Тот самый разговор, который прямо обозначил чудовищный разрыв между ценностями подавляющего большинства в стране (того самого, которое хочет четких и понятных правил для всех) и небольшой группы редких активистов (которых устроят только их собственные правила)...

Разговор, который и полезен, и бесполезен одновременно.

Полезен, потому что можно было увидеть вполне себе искреннего человека, желающего разобраться в мотивах и мотивациях и ждущего реального обмена мнениями. Бесполезен, потому что вторая сторона явно «отрабатывает». Ей безразлично все, что происходит. Ей плевать на риски...



... Рано или поздно это должно было случиться. Столкновение с не-киношной реальностью, в которой мы постоянно живём. Где нет ни малейшего уважения. Где совсем не важны рейтинги. И где тебя пытаются взять на понт). Зеленский, скажу прямо, был адекватен.

Да-да. Несмотря на некоторое нарушение книжного этикета, когда обращался фамильярно и на ты. Без уважения? Возможно. Но почему должно быть уважение? Потому что другая сторона стоит незарегистрированным обозом с незарегистрированым оружием в зоне боевых действий?

О, стоп, я же совсем забыл, что мы нынче живём в пуритански воспитанном обществе, где приняты великосветские манеры и все трепетно друг с другом разговаривают. Рассказать, что такое ханжество?)...



... Впрочем, абсолютно безразлична тональность и стилистика разговора. Она вполне себе ожидаема и предсказуема. А проблема у нас на самом деле, куда серьёзнее. И называется она - возможность/невозможность восстановления прав государства на насилие.

Шире - вообще восстановление государства как авторитетного института.

И тогда надо ставить вопрос действительно жёстко - кто это был и что это было? Почему кто-то может позволять себе откровенное лобовое хамство по отношению к gov-менеджеру с последующей масштабной раскруткой дикого унизительного хайпа опять же по фамилии президента? И можно ли остановить нарастающий беспредел? И кто это сделает?

И как вообще решить проблему нарастающего развала управленческой системы, когда каждый сам определяет себе правила и плевать он хотел на государство, безопасность, выбор подавляющего большинства ? Добровольно и «уговорительно» все это уже явно невозможно. А сила для силового имеется?..



... С другой стороны, это ведь взаимный вызов.

Теперь либо-либо.

Либо ребята, почувствовав, что дальше слов у Зеленского дело не пойдёт. Что опять случится «синдром Годунка». Банально начнут наглеть, повышая ставки и оскорбляя президента. И в них начнут куда обильнее инвестировать заинтересанты. Не только Порошенко)...

Либо президенту придётся сделать то, что боялись у нас делать все топы во все времена - вернуть всех в адекватное состояние и чуть уменьшить оружейную вольницу... И ещё кое-что.

Чтобы ребята так нагло себя вели с президентом, они должны были получить гарантии... собственной неприкосновенности от не менее влиятельного человека)...