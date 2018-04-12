Британский премьер-министр Тереза Мэй намерена поддержать атаку США по Сирии, даже если этот шаг не будет поддержан парламентом, так как считает необходимым быстрый ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума

Великобритания готовится к воздушному удару по Сирии с использованием техники, базирующейся на базе Акротири на Кипре, сообщает The Times, информирует svodka.net.

По сведениям газеты, британские самолеты на базе приведены в состояние полной военный готовности. «Наши самолеты уже выведены на взлетные полосы в Акротири. Мы готовы», — рассказал собеседник издания. По его словам, речь идет о восьми бомбардировщиках Panavia Tornado, использующих крылатые ракеты. Ранее стало известно, что Лондон также направил к берегам Сирии свои корабли, включая эсминец HMS Duncan, который оснащен зенитным ракетным комплексом Sea Viper и противокорабельными крылатыми ракетами.

Накануне «Би-би-си» со ссылкой на собственные источники сообщала, что британский премьер-министр Тереза Мэй намерена поддержать атаку США по Сирии, даже если этот шаг не будет поддержан парламентом, так как считает необходимым быстрый ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума, при которой, по данным правозащитников, погибли десятки человек. Накануне Мэй заявила, что все имеющиеся данные свидетельствуют об ответственности сирийских властей за набег и что это нельзя оставлять безнаказанным. Лидер британских лейбористов Джереми Корбин в ответ заявил, что решения об участии в подобных операциях должны получить одобрение парламента. «Мы не хотим бомбардировок, которые приведут к эскалации и горячей войне между США и Россией в небе над Сирией», — сказал Корбин.

Десятого апреля Мэй провела телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Все трое заявили о стремлении ответить на предполагаемое использование в Сирии химического оружия. Резолюции России и США по вопросу расследования атаки были отклонены, а через день Трамп заявил о намерении нанести скорый удар по Сирии, призвав Россию подготовиться к этому. Позднее в Белом доме заявили, что пока окончательных планов атаки по Сирии нет.

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