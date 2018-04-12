Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы

"Было установлено, что 26-летний старший инспектор отдела безопасности дорожного движения управления патрульной полиции г.. Запорожья требует неправомерную выгоду из человека, который осуществляет незаконную торговлю дизельным топливом на автодороге. За то, что полицейский не составит административный протокол и не будет препятствовать деятельности запорожец должен был уплатить ему определенное денежное вознаграждение " , - сообщает пресс-служба Нацполиции.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас продолжаются мероприятия по объявлению подозрения полицейскому, уличенных в коррупционных действиях и избрании ему меры пресечения. За совершенное преступление ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельности на срок до 3 лет, с конфискацией имущества " , - говорится в сообщении.