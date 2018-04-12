Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что поддерживает идею отказа страны-стороны конфликта от права вето в Совбезе ООН при обсудждении этого конфликта. Ельченко: Я являюсь песимистом в вопросах реформы Совета Безопасности, поскольку все это тянется уже не один десяток лет Фото: mfa.gov.ua "Я являюсь песимистом в вопросах реформы Совета Безопасности, поскольку все это тянется уже не один десяток лет. Думаю, что никакой реальной реформы не будет, пока не найдется решения проблемы вето – будет оно или нет. Постоянные члены Совета Безопасности никогда от права вето не откажутся, это понятно всем. Те страны, которые пытаются стать новыми постоянными членами, они без вето этого не хотят, а вето им никто не даст. В это упирается все остальное", – заявил дипломат.Он отметил, что поддерживает идею отказа страны-стороны конфликта от права вето в Совбезе ООН при обсуждении этого конфликта."Классический пример – ситуация между Россией и Украиной. Но, конечно же, Россия никогда не откажется от права вето, в этом случае - прежде всего", – добавил Ельченко.Президент США Дональд Трамп выступал за уменьшение американских расходов на ООН, называя организацию "клубом для хорошего времяпрепровождения".Декларацию о поддержке реформы ООН, подготовленную США, поддержало 142 страны, сообщалось 18 сентября 2017 года на сайте американской дипмиссии при ООН. В ней предлагается рассмотреть вопрос оптимизации органов ООН "для исключения возможных злоупотреблений и сокращения издержек". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки оон вето права при безопасности Теги: мир