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Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов
12.04.2018 09:51
Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов
Жеребьевка в пятницу, 13 апреля, проведет Андрей Шевченко
В среду, 11 апреля, в полуфинал Лиги чемпионов пробились мадридский "Реал" и мюнхенская "Бавария".
Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов

Испанский клуб дома проиграл "Ювентусу" 1: 3, однако "сливочные" сумели пройти дальше, поскольку первый матч выиграли 0: 3. Решающий гол во вчерашнем противостоянии забил Криштиану Роналду уже в компенсированное арбитром время.

В другом матче мюнхенская "Бавария" и "Севилья" голов не забивали. Несмотря на то, что первый матч выиграла "Бавария" 1: 2, в полуфинал шагают именно немцы.

Добавим, что ранее участие в 1/2 себе гарантировали "Ливерпуль" и "Рома".

Как известно, финале Лиги чемпионов состоится в Киеве.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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