Жеребьевка в пятницу, 13 апреля, проведет Андрей Шевченко

Испанский клуб дома проиграл "Ювентусу" 1: 3, однако "сливочные" сумели пройти дальше, поскольку первый матч выиграли 0: 3. Решающий гол во вчерашнем противостоянии забил Криштиану Роналду уже в компенсированное арбитром время.

В другом матче мюнхенская "Бавария" и "Севилья" голов не забивали. Несмотря на то, что первый матч выиграла "Бавария" 1: 2, в полуфинал шагают именно немцы.

Добавим, что ранее участие в 1/2 себе гарантировали "Ливерпуль" и "Рома".