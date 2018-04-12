Американская светская львица Хлои Кардашян доставлена в больницу в
Кливленде. Ожидается, что Хлои Кардашян родит раньше срока --- СМИ
Фото: khloekardashian / Instagram Об этом сообщает TMZ.Причиной
состояния женщины стало известие об измене гражданского мужа,
баскетболиста Тристана Томпсона.Она увидела ролик, на котором ее
возлюбленный запечатлен целующимся с двумя девушками.По сообщению
издания People, вскоре ожидается прилет сестры роженицы,
светской львицы Ким Кардашян.Издание также уверяет, что Хлои
Кардашян ждет девочку.Хлои Кардашян сообщила о беременности 21
декабря 2017 года.Для 26-летнего возлюбленного Хлои Кардашян,
баскетболиста Тристана Томпсона, этот ребенок станет вторым. У него
есть годовалый сын от предыдущих отношений
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