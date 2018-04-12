Американская светская львица Хлои Кардашян доставлена в больницу в Кливленде. Ожидается, что Хлои Кардашян родит раньше срока --- СМИ Фото: khloekardashian / Instagram Об этом сообщает TMZ.Причиной состояния женщины стало известие об измене гражданского мужа, баскетболиста Тристана Томпсона.Она увидела ролик, на котором ее возлюбленный запечатлен целующимся с двумя девушками.По сообщению издания People, вскоре ожидается прилет сестры роженицы, светской львицы Ким Кардашян.Издание также уверяет, что Хлои Кардашян ждет девочку.Хлои Кардашян сообщила о беременности 21 декабря 2017 года.Для 26-летнего возлюбленного Хлои Кардашян, баскетболиста Тристана Томпсона, этот ребенок станет вторым. У него есть годовалый сын от предыдущих отношений Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки кардашян хлои что баскетболиста томпсона Теги: новости