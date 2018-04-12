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Я продолжаю голодовку до того дня, пока не буду на свободе и не смогу защищать себя и Украину. Савченко
12.04.2018 09:55

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве и объявившая голодовку с 23 марта, заявила, что ее здоровье ухудшается, но она продолжит голодать, пока не выйдет на свободу.

 

Я продолжаю голодовку до того дня, пока не буду на свободе и не смогу защищать себя и Украину. Савченко

Ранее сестра Савченко Вера заявила, что депутат за 21 день голодовки похудела на 15 килограммов. По словам Веры, на условия содержания Надежда не жалуется, пьет воду и курит сигареты.

"Мое состояние на… 11 апреля 2018 года: здоровье от голодания ухудшается в пределах нормы, но не критично.

Я продолжаю голодовку до того дня, пока не буду на свободе и не смогу полноценно защищаться в судах и защищать себя, свою семью, своих близких и народ Украины, пока не смогу полноценно выполнять свою деятельность как народного депутата Украины и политическую деятельность", — написала Савченко на своей странице в Facebook в четверг. К сообщению прикреплена фотография, на которой видно, что этот же текст написан от руки на бумаге.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца.

В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов на Донбассе.

Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.

В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.


 

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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