Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве и объявившая голодовку с 23 марта, заявила, что ее здоровье ухудшается, но она продолжит голодать, пока не выйдет на свободу.

Ранее сестра Савченко Вера заявила, что депутат за 21 день голодовки похудела на 15 килограммов. По словам Веры, на условия содержания Надежда не жалуется, пьет воду и курит сигареты.

"Мое состояние на… 11 апреля 2018 года: здоровье от голодания ухудшается в пределах нормы, но не критично.

Я продолжаю голодовку до того дня, пока не буду на свободе и не смогу полноценно защищаться в судах и защищать себя, свою семью, своих близких и народ Украины, пока не смогу полноценно выполнять свою деятельность как народного депутата Украины и политическую деятельность", — написала Савченко на своей странице в Facebook в четверг. К сообщению прикреплена фотография, на которой видно, что этот же текст написан от руки на бумаге.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца.

В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов на Донбассе.

Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.

В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.





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