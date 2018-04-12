Существует тезис, что историю делают личности, следовательно когда во главе государства оказываются великие личности - они делают великую историю, а когда государством управляют предатели и посредственности - страна идет вразнос.

Этот тезис в принципе верен, но описывает лишь малую часть исторического процесса, для лучшего понимания которого необходимо разобраться, откуда вообще берутся великие личности и почему в одни исторические периоды они оказываются во главе государства, а в другие исторические периоды этого не происходит и правящую верхушку формируют посредственности и предатели со всеми вытекающими.

Если кто-то думает, что это все происходит случайным образом и зависит от того, родится ли в стране великий государственный деятель или не родится - это не так.

В стране с многомиллионным населением каждый год рождаются люди с самыми разными качествами и задатками, со способностями к самым разным видам деятельности - науке, искусству, спорту, ремеслам и многим другим, в том числе и к управлению.



В любой исторический период в многомиллионной стране живут сотни, а может быть даже тысячи людей, чей склад ума, черты характера и другие качества подобны таким историческим личностям как Ленин, Сталин, Петр Первый, Иван Грозный и другие.

Просто не во все исторические периоды подобные люди оказываются востребованы в государстве и обществе, не всегда находят себя и делают карьеру политиков и государственных деятелей.

Так происходит потому, что политика - это, образно выражаясь, - командный вид спорта. В политику нельзя играть в одиночку. И научиться хорошо играть в одиночку тоже нельзя. Соответственно нельзя себя проявить, если нет возможности играть в сильной команде.

Рассмотрим это на спортивном примере. Возьмем такую игру как хоккей. Желающие могут по аналогии рассмотреть пример футбола или других командных игр, если они вам ближе.

Почему в России много хороших хоккеистов? Потому, что у нас есть хоккейные школы, хоккейные площадки, есть много команд и тренеров. Поэтому мальчишка, который с ранних лет проявляет интерес и способности к этой игре, имеет высокие шансы попасть к хорошему тренеру, в хорошую хоккейную школу, потом в команду молодежной лиги, а оттуда в высшую лигу и далее в КХЛ или НХЛ.

Он имеет возможность тренироваться и играть с другими талантливыми ребятами, а потом и с настоящими мастерами, перенимать их опыт и со временем стать таким же мастером, а если он будет упорно тренироваться и добавит к полученному опыту какие-то свои оригинальные приемы - станет выдающимся игроком.

Научиться играть в хоккей на уровне лучших мастеров, не играя с самого детства, не играя с мастерами - в принципе невозможно.

Можно сколько угодно смотреть на игру по телевизору и отрабатывать бросок на заднем дворе, но если не играть по-настоящему между профессионалов - не получится отработать взаимодействие, не получится научиться обыгрывать других.

Высокое мастерство появляется с опытом, нарабатывается в ходе тренировок и игр, оно не дается с рождения само по себе.

Чтобы стать мастером - надо играть в хорошей команде и с другими хорошими командами, а для этого в стране должна быть хорошая сильная лига.

Именно следовательно в России много хороших хоккеистов, а в Советском Союзе их было еще больше - потому что в советские времена по всей стране были хоккейные площадки, во многих дворах. И в Канаде по этой же причине много хороших хоккеистов - потому что там несколько молодежных лиг и несколько взрослых, потому что там каждый третий играет в хоккей, а все остальные смотрят.

А вот в Японии хороших хоккеистов нет. Потому что там данный вид спорта не развит. И вовсе не потому, что там не рождается детей, способных к спорту и командным играм - рождаются, примерно в таком же количестве, как в России и Канаде, только они занимаются другими видами спорта.

Во Франции или Италии очень развит футбол, в Австралии регби - следовательно там много хороших футболистов и игроков регби, а не хоккеистов.

В странах Африки тоже рождается довольно талантливых детей, но они становятся выдающимися спортсменами, когда уезжают в Европу и попадают в хорошие клубы, а кому этого не удается - очень редко добиваются высоких результатов, потому что в Африке слабо развита система клубов, мало спортивных школ.

Так происходит и в политике.

Политика - это командная игра, можно даже сказать сверхкомандная, потому что во всей стране обычно существует только несколько больших политических команд, в которых можно научиться этой игре, натренироваться, набраться опыта, играя между больших мастеров, проявить себя и дорасти до высшего уровня.

В начале 20-го века такими командами в России были эсеры, большевики, меньшевики и конечно государственная команда, укомплектованная дворянством и чиновниками.

В государственной команде из великих деятелей конца 19-го и начала 20-го века вырос разве что Столыпин. В команде эсеров и меньшевиков не выросло практически никого из достойных упоминания. А в команде большевиков выросло сразу множество великих деятелей - Ленин, Сталин и десятки других.

И Троцкий, как бы к нему не относились, был незаурядной личностью, оставившей значительный след в истории - он тоже вырос в команде большевиков.

Потому большевики в конечном итоге и победили, что их команда оказалась сильнее. А сильнее она оказалась потому, что была укомплектована мастерами своего дела, которые на протяжении многих лет наращивали свои знания и опыт, отрабатывали командное взаимодействие, учились друг у друга. И конечно же много тренировались, играя с другими командами - меньшевиками, эсерами, а главное - с государством.

Большевики набирались опыта в ходе событий 1905 года, делали выводы и занимались политической деятельностью на протяжении многих лет. Многие побывали в ссылке, где тоже имели возможность осмыслить положение дел, обменяться соображениями и сделать какие-то выводы.

В 1917 году, когда случилась февральская революция, настало время большой практической игры. В ходе событий 1917 года большевики начали ускоренными темпами отрабатывать взаимодействие, формировать команду, вырабатывать решения и в конце-концов "переиграли" меньшевиков, эсеров и временное правительство.

После этого началась гражданская война и общество раскололось на две больших команды - красных и белых. И в этом финальном поединке команда красных одержала победу - по многим причинам, о которых поговорим ниже.

В ходе революции и гражданской войны большевики получили колоссальный опыт политической деятельности и государственного строительства - опыт, который нельзя было получить иным путем.

Именно из этого опыта - командного опыта революции и гражданской войны, а также из предшествующих теоретических занятий и тренировок в период с 1905 по 1917 год, выросли такие деятели как Ленин, Сталин и другие.

Ленин и Сталин не родились великими политиками и государственными деятелями - они ими стали в ходе многолетних практических занятий, оказавшись в сильной команде, набравшись ценного опыта и приняв участие в исторических событиях, которые дали им возможность и проверить себя и проявить себя и опробовать свои возможности на практике и сделать выводы из ошибок - кака своих, так и чужих.

Все это в совокупности и привело к появлению в среде большевиков великих личностей.

Сильная команда, укомплектованная сильными личностями, а также великие исторические события привели к положительному отбору и формированию больших государственных деятелей.

Но почему у большевиков оказалась сильная команда, а у меньшевиков и эсеров оказалась слабая, почему государственная команда оказалась слабой, почему оказалось недееспособным временное правительство и почему белые проиграли в гражданской войне?

Случайно ли, что наиболее сильные личности собрались именно в команде большевиков?

Конечно, нет.

Если бы появление сильных личностей в той или иной политической команде было бы случайным, то распределение получилось бы более равномерным и зависело бы от численности команды. И больше только сильных личностей должно было оказаться в государственном аппарате как в самой многочисленной команде, но этого не наблюдалось.

Большевики продвигали идеи социал-демократии, которые в начале 20-го века были очень прогрессивными. Эсеры не имели сильной и прогрессивной идеологической базы, их идеи сводились к революции как таковой. Меньшевики в полном соответствии с названием представляли меньшинство социал-демократов.

Государственный аппарат представлял собой бюрократическую машину, делать карьеру в которой - удел карьеристов и приспособленцев, но не личностей.

По сумме перечисленных причин сильные личности начали собираться в команде большевиков, потому что эта команда продвигала сильные прогрессивные идеи и позволяла проявить себя.

Но победили большевики не только потому, что у них была сильная команда. Возникшая после революции команда "белых" тоже получилась довольно сильной по составу, но для победы этого оказалось недостаточно.

Причина победы большевиков в гражданской войне складывается из нескольких факторов, между которых можно выделить два основных:

1) Команда большевиков формировалась на протяжении длительного времени, начиная с 1904-1905 гг и за этот период стала довольно слаженной, сработалась, отработала взаимодействия, выработала идеологическую общность. Команда "белых" формировалась скоротечно в течение 1917-1918 годов и в ней были люди с очень разными взглядами - от монархистов до демократов. Недостаток единства в команде "белых" проявлялся постоянно и его легко проследить, изучая историю гражданской войны. Но это было не единственным фактором победы большевиков.

2) Большевики предложили обществу прогрессивные идеи и образ будущего, который быстро стал популярен. На сторону большевиков встал рабочий класс, солдаты и матросы, интеллигенция и даже часть дворянства. Именно слава идей социал-демократии и коммунизма позволила большевикам заручиться поддержкой значительной части общества и с опорой на него отстоять свою власть в гражданской войне.

Если бы большевики не представляли идей социал-демократии, ставших в начале 20-го века популярными в России - они бы не смогли победить и удержать власть. Да и сильной команды у них не получилось бы, потому что именно прогрессивность и слава идей социал-демократии привлекала сильных и талантливых деятелей в команду большевиков.

Не будь большевиков и их команды, не будь идей социал-демократии, получивших слава в России - не стал бы ни Ленин, ни Сталин великими историческими личностями, не делали бы они никакой истории.

Не будь февральской революции как исторического события, предпосылки к которому возникли задолго до рождения Ленина, да и сама февральская революция случилась без его участия - Владимир Ильич мог бы остаться в Швейцарии и вошел бы в историю как философ и писатель начала 20-го века, вместе со многими другими, кто писал сочинения, но непосредственного участия в истории так и не принял.

Поэтому прежде, чем личность начнет делать историю, сама история должна сделать личность.

История и общество, его запросы и отвечающие этим запросам идеи, ведущие к возникновению политических команд, росту их популярности и развитию ведут к формированию сильных личностей.

История реализуется через личность, а личность - через историю.

Без истории, открывающей возможности для личностей, без запроса общества на то, чтобы его возглавила личность - не будет великих исторических личностей как не будет выдающихся спортсменов без команд, тренеров и зрителей, которым их выступления нужны.

Без общества, без его запросов, без исторических моментов, дающих возможность проявить себя - все потенциальные Ленины, Сталины, равно как и Ельцины с Путиными - так и остались бы на вторых или даже третьих ролях, вошли бы в историю как писатели или бомбисты, чекисты или секретари обкомов, не более того.

История разрушения Советского Союза на самом деле очень похожа на историю разрушения Российской империи. Ельцин с соратниками пришел к власти по схожим причинам - потому, что идеи демократии, только на этот раз буржуазной, идеи частной собственности, независимости, различных прав и свобод стали в обществе популярны - точно так же, как в начале 20-го века стали популярны идеи социал-демократии и коммунизма.

Поэтому большинство ярких политиков в конце 80-х и начале 90-х собралось именно в стане демократов, в команде Ельцина, а в команде сторонников советской власти не было почти никого из личностей, способных повести за собой страну и народ.

По этой же причине сегодня на политическом небосклоне горит лишь звезда Путина, которого многие считают незаменимым и самым влительным. Его звезда потому и горит, что большинство считает его самым влиятельным, незаменимым и не хочет видеть других.

Путин выражает идеи стабильности, вставания с колен и реваншизма, которые сегодня наиболее популярны в обществе и других довольно популярных идей сегодня просто нет, следовательно нет и политических команд, нет и ярких личностей, которые выражали бы их.

Современное российское общество наслаждается пребыванием в уютном сырьевом болотце, стабильном и предсказуемом.

Общество не хочет меняться и менять страну, следовательно и нет личностей, которые делали бы историю, кроме тех, что собраны в команду Кремля и Единой России.

Нет той политической среды и системы команд, которая формировала бы яркие личности и нет запроса общества, формирующего необходимую для этого политическую среду.

Спрос рождает предложение - это касается и личностей, которые делают историю.

Каковы запросы общества - таковы и личности, возглавляющие его.

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