Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила об ухудшении здоровья из-за голодовки. Согласно обращению нардепа, несмотря на ухудшение здоровья она не намерена прекращать голодовку.

"Мое состояние на сегодня, 11.04.2018 г.: здоровье от голодания ухудшается в пределах нормы, но не критично. Я продолжаю голодовку до того дня, пока не буду на свободе и не смогу полноценно защищаться в судах и защищать себя, свою семью, своих близких и народ Украины, пока не смогу полноценно выполнять свою деятельность как народный депутат Украины и политическую деятельность", - написала Савченко.

При этом она подчеркнула, что мало верит украинским судам и считает, что приговор по ее делу не будет справедливым.

"От своего бывшего адвоката Чевгуза В. С. я отказалась, так как у нас с ним не совпадает видение линии защиты. Поэтому после расторжения с ним контракта прошу считать все его заявления как его собственное мнение, а не мою позицию. Моими адвокатами остаются Соловей Олег и Бугай Дмитрий. Только они уполномочены делать заявления от моего имени относительно моей защиты, а также моя сестра Савченко Вера и мой помощник народного депутата Украины и заместитель председателя политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Проторченко Татьяна", - отметила нардеп.

Как сообщал svodka.net ранее, во вторник, 10 апреля, сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в квартиру и офис народного депутата Надежды Савченко , которую подозревают в теракта.

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