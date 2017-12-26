В последние дни подготовка обмена удерживаемыми лицами велась круглосуточно, заверил президент Украины Петр Порошенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Порошенко встретился с родственниками заложников Фото: president.gov.ua Помощь от Кабинета Министров облегчит адаптацию освобожденных, сказано в поручении.Порошенко также сообщил родственникам заложников, с которыми днем 26 декабря провел встречу в Киеве, что каждому из освобожденных будет предоставлена надлежащая медицинская помощь.По его словам, в последние дни подготовка обмена удерживаемыми лицами велась круглые сутки."Ничего важнее того, чтобы вернуть наших домой, нет. Очень надеюсь, что все будет хорошо. Очень надеюсь, что это будет символом нашей борьбы и нашей победы. Это была очень изнурительная, очень профессиональная с нашей стороны борьба за каждого. Верю, что она завтра принесет результат", – отметил глава государства.Президент подчеркнул, что применил все возможности международного давления, включая нормандский формат, партнеров из США, церковь, трехстороннюю контактную группу, ОБСЕ, Красный Крест, уполномоченного по правам человека.Главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил, что обмен удерживаемыми лицами между боевиками и украинской стороной состоится 27 декабряпо формуле "306 на 74". Ориентировочное время – 13.00.Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко подтвердила дату обмена.Другой переговорщик от Украины, Виктор Медведчук, говорил, что обмен задержанных боевиков на украинских заложников с “ЛНР” и “ДНР” пройдет в два этапа. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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