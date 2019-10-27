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Судьба языкового закона: в Украину прибыла Венецианская комиссия
27.10.2019 10:00
В Украину прибыла Венецианская комиссия для рассмотрения правомерности языкового закона
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Теги:
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