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Судьба языкового закона: в Украину прибыла Венецианская комиссия
27.10.2019 10:00
В Украину прибыла Венецианская комиссия для рассмотрения правомерности языкового закона Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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