В Афганистане участники экспедиции случайно обнаружили бывшего пленного, которого на Волыни считали погибшим на протяжении 30 лет.

Мужчина принял ислам и уже не помнит украинского языка и своего имени. Об этом говорится в сюжете , передает

Мужчина рассказал через переводчиков, что родом с Волыни. Жители села Новая Глуша узнали на видео, что это их земляк Игорь Белокуров. Воин бесследно исчез в 1988 году в провинции Кандагар. Его мать только недавно смирилась со смертью сына, сделав на кладбище символичную могилу. Экспедиция случайно наткнулась на бывшего военного.

"Имя у него Амредин. По-русски, по-украински он не говорил, мы с ним общались через переводчика. Но после того, как мы расстались, переводчик сказал, что это могло быть в целях безопасности для него", – рассказал участник экспедиции.

В союзе ветеранов Афганистана сразу поняли, о ком идет речь, потому что тогда пропали трое военных. Смерть одного из них подтвердили, а другой пропал совсем в другом месте. В ведомстве обещают, что бывшего военного вернут в Украину за месяц.















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