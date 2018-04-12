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Украину накрыла волна магнитных бурь: как справиться с плохим самочувствием
12.04.2018 10:00
Украину накрыла волна магнитных бурь: как справиться с плохим самочувствием

Со среды, 11 апреля, Украину накрыло магнитными бурями.

По данным Института геофизики, геомагнитные возмущения будут продолжаться практически постоянно до 14 апреля, после чего начнут отступать, информирует svodka.net.

Как известно, во время магнитных бурь в организме человека сокращается выработка мелатонина, что нарушает весь гормональный баланс и приводит к сбоям в работе сердечно-сосудистой системы, — мигреням, скачкам давления, болям в сердце, бессоннице, ночным кошмарам, плохому настроению, травматизму, понижению трудоспособности, боли в суставах.

Полностью обезопасить себя от влияния магнитных бурь невозможно, но можно подстроиться под них, — избегать поездок в метрополитене, где электромагнитные поля намного сильнее, чем на поверхности, полетов в самолетах, воздержаться от сильных физических нагрузок и лишних движений.

Питаться во время магнитных бурь лучше пищей без сладкого, жирного, мясного, исключить алкоголь, включив в рацион побольше фруктов с высоким содержанием магния и калия, — бананов, абрикос, яблок, вишни, персиков и т.д.

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Справиться со стрессом также могут помочь некоторые лекарственные растения, — земляничный чай, сок алоэ, настойка эвкалипта, пиона, валерианы, экстракты лимонника, розового корня, женьшеня.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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