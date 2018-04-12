Со среды, 11 апреля, Украину накрыло магнитными бурями.

По данным Института геофизики, геомагнитные возмущения будут продолжаться практически постоянно до 14 апреля, после чего начнут отступать, информирует svodka.net.

Как известно, во время магнитных бурь в организме человека сокращается выработка мелатонина, что нарушает весь гормональный баланс и приводит к сбоям в работе сердечно-сосудистой системы, — мигреням, скачкам давления, болям в сердце, бессоннице, ночным кошмарам, плохому настроению, травматизму, понижению трудоспособности, боли в суставах.

Полностью обезопасить себя от влияния магнитных бурь невозможно, но можно подстроиться под них, — избегать поездок в метрополитене, где электромагнитные поля намного сильнее, чем на поверхности, полетов в самолетах, воздержаться от сильных физических нагрузок и лишних движений.

Питаться во время магнитных бурь лучше пищей без сладкого, жирного, мясного, исключить алкоголь, включив в рацион побольше фруктов с высоким содержанием магния и калия, — бананов, абрикос, яблок, вишни, персиков и т.д.

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Справиться со стрессом также могут помочь некоторые лекарственные растения, — земляничный чай, сок алоэ, настойка эвкалипта, пиона, валерианы, экстракты лимонника, розового корня, женьшеня.

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