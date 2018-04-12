Столтенберг предупредил, что в российской власти снижается психологический барьер для использования ядерного оружия

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Süddeutsche Zeitung , пишет DW.com.

Столтенберг настаивает на решительных действиях членов альянса в отношении России. Важно продемонстрировать Москве, что такие ее действия, как в Крыму, а также кибератаки или нарушение международных правил, не останутся без последствий.

Речь идет о стране, которая атаковала Украины и использовала войска в Молдове и Грузии против воли этих стран. Кроме того, Москва поддерживает режим Башара Асада в Сирии и модернизирует свой ядерный запас, указал генсек НАТО.

Столтенберг предупредил, что в российской власти снижается психологический барьер для использования ядерного оружия.

Пока Россия не изменит своего поведения, войска НАТО будут оставаться в Восточной Европе, а санкции против Москвы не будут отменены, подчеркнул Йенс Столтенберг.

В то же время, по его словам, альянс стремится к диалогу с Россией.

"Мы не хотим холодной войны", - отметил генеральный секретарь НАТО.