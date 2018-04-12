|Генсек НАТО: В России растет желание применить ядерное оружие
|12.04.2018 10:00
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Столтенберг предупредил, что в российской власти снижается психологический барьер для использования ядерного оружияВ российской власти растет готовность использовать ядерное оружие. Москва модернизирует ядерный запас, и барьер для его применения снижается.
Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS
Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Süddeutsche Zeitung , пишет DW.com.
Столтенберг настаивает на решительных действиях членов альянса в отношении России. Важно продемонстрировать Москве, что такие ее действия, как в Крыму, а также кибератаки или нарушение международных правил, не останутся без последствий.
Речь идет о стране, которая атаковала Украины и использовала войска в Молдове и Грузии против воли этих стран. Кроме того, Москва поддерживает режим Башара Асада в Сирии и модернизирует свой ядерный запас, указал генсек НАТО.
Столтенберг предупредил, что в российской власти снижается психологический барьер для использования ядерного оружия.
Пока Россия не изменит своего поведения, войска НАТО будут оставаться в Восточной Европе, а санкции против Москвы не будут отменены, подчеркнул Йенс Столтенберг.
В то же время, по его словам, альянс стремится к диалогу с Россией.
"Мы не хотим холодной войны", - отметил генеральный секретарь НАТО.
Напомним, что ранее Владимир Путин заявил о создании новой российской ракеты с ядерной энергоустановкой ядерный ракетный комплекс для нейтрализации угроз военного потенциала США.