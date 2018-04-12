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Гендиректор Борисполя заявил, что в аэропорту появится двухуровневый паркинг и подземный железнодорожный вокзал
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12.04.2018 10:01
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В аэропорту Борисполь построят новый центр технического
обслуживания, грузовой терминал, транспортный узел с подземным
железнодорожным вокзалом и автобусную станцию, сказал гендиректор
аэропорта Павел Рябикин. В этом году в Борисполе запустят первую
очередь нового двухуровневого паркинга Фото: kbp.aero "В этом году
запускаем первую очередь нового двухуровневого паркинга (на
1000 паркомест) и начинаем строительство новой вышки "Украэроруха".
Вторая половина паркинга будет востребована нами где-то через 3–4
года. В дальнейших планах – новый центр технического
обслуживания, грузовой терминал, транспортный узел с
подземным железнодорожным вокзалом,автобусная станция, новая
автодорога (которая пройдет параллельно старой), блок с
паркингами, гостиницей, офисами и ж/д линия, по которой
будет прибывать "Воздушный экспресс" (на первом
этапе она будет примыкать к торцу терминала D, а на втором –
спускаться под землю и доходить непосредственно к новому
пассажирскому терминалу)", – рассказал он.Рябикин подчеркнул, что
на территории, где сегодня расположены терминалы B и D, создадут
один мега-терминал.На сайте аэропорта сообщается, что он
является самым большим в Украине и обслуживает более 10 млн
пассажиров в год. В Борисполе есть пять терминалов – A, B, C,
D и F.В аэропорту планируют, что к 2045 году
пассажиропоток увеличится до 50 млн человек в год.
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