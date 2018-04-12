В аэропорту Борисполь построят новый центр технического обслуживания, грузовой терминал, транспортный узел с подземным железнодорожным вокзалом и автобусную станцию, сказал гендиректор аэропорта Павел Рябикин. В этом году в Борисполе запустят первую очередь нового двухуровневого паркинга Фото: kbp.aero "В этом году запускаем первую очередь нового двухуровневого паркинга (на 1000 паркомест) и начинаем строительство новой вышки "Украэроруха". Вторая половина паркинга будет востребована нами где-то через 3–4 года. В дальнейших планах – новый центр технического обслуживания, грузовой терминал, транспортный узел с подземным железнодорожным вокзалом,автобусная станция, новая автодорога (которая пройдет параллельно старой), блок с паркингами, гостиницей, офисами и ж/д линия, по которой будет прибывать "Воздушный экспресс" (на первом этапе она будет примыкать к торцу терминала D, а на втором – спускаться под землю и доходить непосредственно к новому пассажирскому терминалу)", – рассказал он.Рябикин подчеркнул, что на территории, где сегодня расположены терминалы B и D, создадут один мега-терминал.На сайте аэропорта сообщается, что он является самым большим в Украине и обслуживает более 10 млн пассажиров в год. В Борисполе есть пять терминалов – A, B, C, D и F.В аэропорту планируют, что к 2045 году пассажиропоток увеличится до 50 млн человек в год. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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