|Страны ЕС хотят объявить дипломатический бойкот ЧМ-2018, — СМИ
|12.04.2018 10:04
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Ряд стран ЕС может объявить осторожный бойкот ЧМ-2018 в России.
Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.
«Мы станем свидетелями того, как ряд государств-членов ЕС объявляют осторожный бойкот ЧМ по футболу в России, а также ведут расширенные переговоры о продлении экономических санкций против России на год вместо 6 месяцев накануне саммита Европейского совета в июне», — говорится в сообщении журналиста.
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