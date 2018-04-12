Страны ЕС хотят объявить осторожный бойкот ЧМ-2018, — СМИ



Ряд стран ЕС может объявить осторожный бойкот ЧМ-2018 в России. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк. «Мы станем свидетелями того, как ряд государств-членов ЕС объявляют осторожный бойкот ЧМ по футболу в России, а также ведут расширенные переговоры о продлении экономических санкций против России на год вместо 6 месяцев накануне саммита Европейского совета в июне», — говорится в сообщении журналиста. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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