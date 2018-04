Европейский союз может увеличить срок экономических санкций против России до одного года вместо шести месяцев. Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, передает

"Мы можем увидеть заявление от нескольких стран-членов ЕС о дипломатическом бойкоте чемпионата мира-2018 по футболу в России. Кроме того, накануне заседания Евросовета в июне все чаще слышны разговоры об увеличении срока экономических санкций против России до одного года вместо шести месяцев", - сообщил Р.Йозвяк.

Напомним, в марте Европейский Союз продлил санкции за действия против территориальной целостности Украины до 15 сентября 2018 года.

Как сообщал 11 апреля Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудили ужесточение санкций против РФ.

We might see a number of eu member states announce a diplomatic boycott of the # WorldCup2018 in #Russia & increased talks about rolling over the Eu's economic sanctions on Russia by 1 year instead of 6 months ahead of the #Euco in June. #Ukraine