|ЕС может увеличить срок экономических санкций против России - СМИ
|12.04.2018 10:05
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Европейский союз может увеличить срок экономических санкций против России до одного года вместо шести месяцев. Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, передает
"Мы можем увидеть заявление от нескольких стран-членов ЕС о дипломатическом бойкоте чемпионата мира-2018 по футболу в России. Кроме того, накануне заседания Евросовета в июне все чаще слышны разговоры об увеличении срока экономических санкций против России до одного года вместо шести месяцев", - сообщил Р.Йозвяк.
Напомним, в марте Европейский Союз продлил санкции за действия против территориальной целостности Украины до 15 сентября 2018 года.
Как сообщал 11 апреля Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудили ужесточение санкций против РФ.