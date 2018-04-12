12 апреля кандидатура Помпео будет рассматриваться на слушаниях в комитете сената по иностранным делам.

Бывший директор ЦРУ Майк Помпео, которого президент Дональд Трамп номинировал на пост госсекретаря, констатирует окончание периода «мягкой политики» США в ответ на российскую агрессию за рубежом, информирует svodka.net.

Об этом Помпео намерен заявить на слушаниях в сенате по поводу своего назначения. Тезисы его выступления опубликовал The Washington Examiner.

«Россия продолжает действовать агрессивно, опираясь на многолетнюю мягкую политику в ответ на эту агрессию. Теперь с этим покончено», — отметил Помпео.

Он также намерен заверить сенаторов, что США восстанавливают свои «и без того сильные Вооруженные силы» и занимаются обновлением ядерных сил.

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«Действия этой администрации дают понять, что стратегия национальной безопасности президента Трампа справедливо определила Россию как опасность для нашей страны», — считает Помпео.

«Наши дипломатические усилия на российском направлении потребуют большого напряжения, но, как и в предыдущих противостояниях с Москвой, они должны продолжаться», — цитирует издание Помпео.

Об отставке предыдущего госсекретаря Рекса Тиллерсона Белый дом объявил 13 марта 2018 года. На его место Трамп выбрал директора ЦРУ Майка Помпео, 12 апреля кандидатура Помпео будет рассматриваться на слушаниях в комитете сената по иностранным делам.

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