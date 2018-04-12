Сотрудники назвали действия представителей телеканала РЕН ТВ возмутительными

Об этом пишет DW.com .

Представители клиники в Солсбери, в которой после отравления находится прежний двойной агент Сергей Скрипач, обвинили российских журналистов в несанкционированном проникновении на территорию медицинского учреждения.

Сотрудники назвали действия представителей телеканала РЕН ТВ возмутительными.

Администрация критикует, в частности, "обращение к персоналу больницы между ночи без предупреждения и без предварительного разрешения". Любая попытка тревожить персонал или пациентыв абсолютно неприемлема, подчеркивают в клинике.

Сотрудники СМИ должны вести себя соответствующим образом при проведении репортажей из больниц, считают в Национальном союзе журналистов Великобритании. Союз журналистов России будет проинформирован об инциденте, сообщила британская сторона.

Ранее в тот же день, 11 апреля, ряд британских СМИ опубликовал видеокадры, на которых сотрудник российского телеканала ходит по коридорам больницы и заявляет об отсутствии охраны.

Представители полиции графства Уилтшир попросили журналистов покинуть территорию клиники. Речь не идет о задержании сотрудников телеканала, утверждают в полиции.

Пресс-служба телеканала РЕН ТВ объяснила, что их сотрудники пытались выяснить, насколько серьезна ситуация "с отравлением Сергея Скрипача и его дочери Юлии, что якобы имело место".

Как известно, 4 марта Сергей Скрипач и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества , предположительно изготавливались в России.