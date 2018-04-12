|Больница в Солсбери заявила о неадекватном поведении российских журналистов
|12.04.2018 10:08
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Сотрудники назвали действия представителей телеканала РЕН ТВ возмутительнымивласть клиники, в которой находится экс-шпион Сергей Скрипач, обвинила российских репортеров в неадекватном поведении.
Фото: AP
Об этом пишет DW.com .
Представители клиники в Солсбери, в которой после отравления находится прежний двойной агент Сергей Скрипач, обвинили российских журналистов в несанкционированном проникновении на территорию медицинского учреждения.
Сотрудники назвали действия представителей телеканала РЕН ТВ возмутительными.
Администрация критикует, в частности, "обращение к персоналу больницы между ночи без предупреждения и без предварительного разрешения". Любая попытка тревожить персонал или пациентыв абсолютно неприемлема, подчеркивают в клинике.
Сотрудники СМИ должны вести себя соответствующим образом при проведении репортажей из больниц, считают в Национальном союзе журналистов Великобритании. Союз журналистов России будет проинформирован об инциденте, сообщила британская сторона.
Ранее в тот же день, 11 апреля, ряд британских СМИ опубликовал видеокадры, на которых сотрудник российского телеканала ходит по коридорам больницы и заявляет об отсутствии охраны.
Представители полиции графства Уилтшир попросили журналистов покинуть территорию клиники. Речь не идет о задержании сотрудников телеканала, утверждают в полиции.
Пресс-служба телеканала РЕН ТВ объяснила, что их сотрудники пытались выяснить, насколько серьезна ситуация "с отравлением Сергея Скрипача и его дочери Юлии, что якобы имело место".
Как известно, 4 марта Сергей Скрипач и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества , предположительно изготавливались в России.
В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.