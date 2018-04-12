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Генпрокуратура и СБУ проводят обыски в офисе "Укрзалізниці"
12.04.2018 10:09
В "Укрзалізниці" утверждают, что сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины проводят обыски в связи с ранее открытыми уголовными производствами. В "Укрзалізниці" отметили, что создали все необходимые условия для работы правоохранителей Фото: ПАТ "Укрзалізниця" / Facebook В "Укрзалізниці" отметили, что следственные действия проводятся по ранее открытым уголовным производствам.Кроме того, в ведомстве добавили, что создали все необходимые условия для работы правоохранителей. Как заявлял министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, ежегодные потери от коррупции в УЗ – минимум 10–15 млрд грн.В ноябре 2017 года правоохранители проводили около 50 обысков по делу о коррупции в ПАО "Укрзалізниця" в шести регионах Украины. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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