В "Укрзалізниці" утверждают, что сотрудники Генеральной прокуратуры
Украины и Службы безопасности Украины проводят обыски в связи с
ранее открытыми уголовными производствами. В "Укрзалізниці"
отметили, что создали все необходимые условия для работы
правоохранителей Фото: ПАТ "Укрзалізниця" / Facebook В
"Укрзалізниці" отметили, что следственные действия проводятся по
ранее открытым уголовным производствам.Кроме того, в ведомстве
добавили, что создали все необходимые условия для работы
правоохранителей. Как заявлял министр инфраструктуры Украины
Владимир Омелян, ежегодные потери от коррупции в
УЗ – минимум 10–15 млрд грн.В ноябре 2017 года
правоохранители проводили около 50 обысков по делу о
коррупции в ПАО "Укрзалізниця" в шести регионах Украины.
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