В "Укрзалізниці" утверждают, что сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины проводят обыски в связи с ранее открытыми уголовными производствами. В "Укрзалізниці" отметили, что создали все необходимые условия для работы правоохранителей Фото: ПАТ "Укрзалізниця" / Facebook В "Укрзалізниці" отметили, что следственные действия проводятся по ранее открытым уголовным производствам.Кроме того, в ведомстве добавили, что создали все необходимые условия для работы правоохранителей. Как заявлял министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, ежегодные потери от коррупции в УЗ – минимум 10–15 млрд грн.В ноябре 2017 года правоохранители проводили около 50 обысков по делу о коррупции в ПАО "Укрзалізниця" в шести регионах Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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