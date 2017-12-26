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ОБСЕ призывает обеспечить нормальные условия обмена заложниками
26.12.2017 19:02
ОБСЕ призывает обеспечить нормальные условия обмена заложниками
В ОБСЕ приветствуют договоренности об обмене заложников 27 декабря
Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик призвал стороны конфликта обеспечить достойные условия обмена заложниками.
ОБСЕ призывает обеспечить нормальные условия обмена заложниками Фото: EPA / UPG

"Я искренне приветствую тот факт, что стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами 27 декабря 2017 года. Это является тем важным шагом, которого так ждали как заключенные, так и их семьи. Данный гуманитарный жест имеет еще большее символическое значение в период рождественских и новогодних праздников", - говорится в заявлении Сайдик, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он также призвал стороны "обеспечить достойные условия и выразить уважение к каждому человеку, подлежащему обмену".

Напомним, главарь незаконного вооруженного формирования "ДНР" Александр Захарченко заявил о "помиловании" украинских заложников, которых планируют обменять 27 декабря.

Накануне главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко заявил, что обмен пленными состоится 27 декабря.

В конце прошлого месяца представители Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе и представители самоназванных "ЛНР" и "ДНР" подтвердили готовность сторон выполнить обмен удерживаемыми к новогодним и рождественским праздникам.

Отметим, обмен пленными на Донбассе планируется провести в два этапа. На первом этапе Украина планирует передать боевикам 306 задержанных или осужденных людей в обмен на 74 заложников на оккупированном Донбассе.

 

  • Мы готовы обменять 306 пленных на 74 украинца, - Геращенко
  • Обмен пленными состоится 27 декабря, - Захарченко
  • Осужденные за сепаратизм журналисты отказались от обмена

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