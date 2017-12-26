В ОБСЕ приветствуют договоренности об обмене заложников 27 декабря

"Я искренне приветствую тот факт, что стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами 27 декабря 2017 года. Это является тем важным шагом, которого так ждали как заключенные, так и их семьи. Данный гуманитарный жест имеет еще большее символическое значение в период рождественских и новогодних праздников", - говорится в заявлении Сайдик, сообщает " Интерфакс-Украина" .

Он также призвал стороны " обеспечить достойные условия и выразить уважение к каждому человеку, подлежащему обмену".

Напомним, главарь незаконного вооруженного формирования "ДНР" Александр Захарченко заявил о "помиловании" украинских заложников , которых планируют обменять 27 декабря.

Накануне главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко заявил, что обмен пленными состоится 27 декабря.