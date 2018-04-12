|В Днепре произошел масштабный пожар
|12.04.2018 10:13
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В четверг, 12 апреля, масштабный пожар в неэксплуатируемом здании произошел в Днепре. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по черезвычайным ситуациям.
Известно, что возгорание произошло в здании на улице Михаила Коцюбинского в 20.08 среды, 11 апреля. Пожар удалось локализировать в 23.25, а ликвидировать - около 2:00 четверга, 12 апреля.
С возгоранием боролись 23 пожарных и шесть единиц специальной техники.
О жертвах и пострадавших в результате пожара не сообщается.
Причина происшествия на данный момент не установлена.
Как сообщал svodka.net ранее, в Киеве произошел пожар в складском здании. Инцидент произошел на улице Вискозной, 5 в Днепровском районе в помещении размером 30х40. Согласно предварительной информации, на складе хранилась бытовая химия.
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