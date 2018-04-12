Гражданин Украины Николай Трегуб, участвовавший в вооруженном захвате Славянска, уехал в Россию на лечение. Можно только представить, каково было удивление боевика, ставшего частью так называемой донецкой "народной республики", когда агрессор, которому он прислуживал, не стал его защищать. Более того, спокойно отдал на растерзание украинскому правосудию.

Официальная причина - якобы проблемы с документами, нарушение миграционных законов Российской Федерации, пишет со ссылкой на .

Решение, достойное страны, поддерживающей "своих", принял Московский областной суд.

"Такие решения и ранее выносились российскими судами первых инстанций. Но затем представители сообщества украинских террористов и боевиков, которые окопались в России, устраивали акции, и апелляционные суды такие решения отменяли", - прокомментировал происходящее советник главы Антон Геращенко.

Отмечается, что Россия ранее не выдавала Украине участников вооруженных формирований, мотивируя это тем, что их замучают в украинских тюрьмах. А теперь, по всей видимости, чужим начали доверять больше.

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