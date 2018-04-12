Курс Bitcoin 12 апреля на двух основных по объему торгов биржах по сравнению со средой практически не изменился.

Курс покупки Bitcoin к доллару 12 апреля, в четверг, на 11.00 по киевскому времени на двух основных по объему торгов биржах составил:, информирует svodka.net.

Американская биржа Poloniex 6833.81 BTС/USD (+0.10%)

Американская биржа Bitfinex 6829.90 BTС/USD (-0.14%)

Курс биткоина на американской бирже Poloniex по сравнению со средой (6826.93 BTС/USD) вырос на 0.10%. За 24 часа объемы торгов на этой бирже составили 10 205 279 доллара на 1478 биткоинов.

Читайте: Курс биткоина 11 апреля немного вырос

Биткоин — это инновационная сеть платежей и новый вид денег. Используя P2P (пиринговую) технологию, Биткоин функционирует без какого-либо контролирующего органа или центрального банка; обработка транзакций и эмиссия осуществляются коллективно участниками сети.

Благодаря своим уникальным свойствам Биткоин открывает новые возможности, которые не предоставляла ни одна платежная система.

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

Сводка.нет - Новости Украины и Мира