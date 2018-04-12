Медведев известен как ценитель продукции американской компании Apple

Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, пишет BBC .

"На нашем рынке довольно много продуктов с США. И это не только упомянутые ценные бумаги, с которыми надо разбираться отдельно, но и целый ряд других товаров, поставляемых на наш рынок и производятся американским бизнесом", - ответил он на вопрос о мерах, которые может принять Россия в ответ на санкции США.

"Попытки давления, включая неприкрытое использование любых санкционных законов под надуманными предлогами, не только не уменьшаются, но увеличиваются", - рассказал он.

По его словам, Россия не исключает возможность обращения за защитой в торговые институты в ответ на попытки "наказать русских" и "использование неконкурентных способов борьбы за экономические рынки".

"Соответствующие меры должны быть хорошо просчитаны, не наносить вреда нам самим, должны быть адекватными, но не исключаю, что по известному направлениям мы должны будем учесть все аспекты нашего сотрудничества с США", - сказал Медведев депутатам.

"Нас пытаются все жестче и жестче принимать в финансово-экономическое кольцо, и не реагировать на это мы не можем".

Медведев известен как ценитель продукции американской компании Apple. Когда он был президентом его часто видели с iPhone и iPad. Позже ему дарили русские смартфоны, и сам он говорил, что пользуется другими телефонами. Но в ноябре 2017 его снова сфотографировали с iPhone X, на который премьер фотографировал себя.

Окончательное решение относительно ответа России на санкции США примет президент России, сказал Медведев в ходе ежегодного отчета правительства перед Госдумой. Однако он выразил надежду, что депутаты выступят со своими инициативами по реакции на последние меры США.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников, которые вошли в так называемую "Кремлевскую доклад". Отмечается, что новые санкции касаются возможного вмешательства Москвы в президентских выборах США в 2016 году.

В санкционный список попали российские бизнесмены и предприниматели, чье состояние превышает 1 млрд долларов. В частности новые санкции введены против бизнесменов Олега Дерипаски, Игоря Ротенберга, Сулеймана Керимова и Кирилла Шамалова. Также в санкционный списке оказались глава российского "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и глава "Роскомнадзора" Александр Жаров.