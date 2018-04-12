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Столтенберг заявил, что вероятность применения Россией ядерного оружия растет
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12.04.2018 10:17
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Важно продемонстрировать России, что она столкнется с
последствиями, если будет действовать так же, как в Крыму,
проводить кибератаки и нарушать международное право, отметил
генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Столтенберг заявил,
что НАТО не хочет новой холодной войны Фото: EPA По его словам,
важно продемонстрировать России, что она столкнется с
последствиями, если будет действовать так же, как в Крыму,
проводить кибератаки и нарушать международное право.Столтенберг
добавил, что РФ модернизирует свой ядерный запас и "порог его
использования снижается".Он отметил, что пока РФ не изменит
политику, войска НАТО останутся у восточных границ и санкции против
России не будут отменены. Но в то же время НАТО стремится к диалогу
с Москвой и не хочет новой холодной войны, добавил Столтенберг.1
марта 2018 года во время обращения к Федеральному собранию Путин
заявил, что Россия разработала новое гиперзвуковое оружие. По
его словам, авиационно-ракетный комплекс, "не имеющий мировых
аналогов", получил название "Кинжал" и с 1 декабря 2017 года
приступил "к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного
военного округа (в него, в частности, входит оккупированный
Крым. – )".Также, по словам главы Кремля,
уже началось серийное производство нового ракетного комплекса
"Авангард" и проводятся испытания тяжелой межконтинентальной
ракеты "Сармат", которую оснастят "широким спектром ядерных
боеприпасов".Президент РФ рассказал о разработке крылатой
ракеты с ядерной энергоустановкой и "практически неограниченной
дальностью полета", которая пока не имеет названия, но была
проверена на полигоне в конце 2017 года.Во время выступления Путина
показали видео с пробными запусками ракет и анимационные
ролики с моделированием поражения условных целей.В Белом
доме и Пентагоне заверили, что заранее знали об
указанных разработках и полностью подготовлены для защиты от любых
угроз. Пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер
Нойерт отметила, что РФ нарушает Договор о
ликвидации ракет средней и малой дальности с 2014 года.2 марта
президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и
президент Франции Эммануэль Макрон выразили обеспокоенность
заявлениями Путина и подчеркнули, что такие действия мешают
"обсуждению целого ряда вопросов между РФ и Западом".
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