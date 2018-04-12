Генеральная прокуратура Украины вместе с СБУ проводит обыск в главном офисе "Укрзализныци". Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Сейчас в помещении офиса ПАО "Укрзализныця", по адресу улица Тверская, 5, сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины при содействии Департамента безопасности общества проводятся следственные действия по ранее открытым уголовным производствам", - уточняется в сообщении.

Компания заявляет, что готова к полному сотрудничеству с правоохранителями, создает все условия для их работы и заинтересована в искоренении любых противоправных явлений в работе компании.

Издание "Экономическая правда", ссылаясь на собеседника в компании, сообщает, что обыск проводится у члена правления Сергея Михальчука.

Ранее он уже попадал в список подозреваемых в коррупции. Об этом заявлял министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян, сообщая об обысках в "Укрзализныци" в ноябре 2017 года.

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