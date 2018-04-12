Финляндия выдала второе разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода российского газопровода «Северный поток-2» в финской исключительной экономической зоне.

Об этом говорится в заявлении Регионального административного агентства Южной Финляндии, которое выдало согласие, передает «Европейская правда».

Финские власти утвердила детальный план строительства и эксплуатации 374-километровой финской секции газопровода «Северный поток — 2», общая протяженность которого составит более 1200 км.

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Первое дозволение правительство Финляндии на строительство газопровода в финской исключительной экономической зоне выдало на прошлой неделе. В компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода «Северный поток-2», заявили, что таким образом процесс получения разрешений в Финляндии завершено.

В компании утверждают, что процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода — России, Швеции и Дании — идут по графику.

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