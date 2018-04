В Великобритании в возрасте 36 лет умер руководитель знаменитой британской группы The Overtones Тимми Матли. Соответствующее сообщение было обнародовано в официальном Twitter-аккаунте музыканат. "С большим прискорбием сообщаем, что наш дорогой друг и брат Тимми скончался", - говорится в сообщении. Стоит отметить, что точная причина смерти Матли остается неизвестной. По данным некоторых СМИ, мужчина выпал с балкона здания в Лондоне. Также сообщается, что в сентябре 2016 года у певца диагностировали рак кожи третьей степени. Из-за болезни он отказался от участия в рождественском туре группы, но вернулся на сцену в июле 2017-го. В январе 2018-го Матли сообщил поклонникам, что результаты последних анализов выглядят хорошо, и что меланома практически отступила. Группа The Overtones довольно популярна в Великобритании. Свой дебютный альбом под названием Good Ol' Fashioned Love группа представила общественности в 2010 году и на данный момент продано уже свыше 500 тысяч копий пластинки. Как сообщал svodka.net ранее, в Чикаго в возрасте 80 лет скончалась вокалистка группы The Staple Singers Ивонн Стейплс . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



