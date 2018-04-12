В 15 странах выносились или приводились в исполнение смертные приговоры по делам, связанным с наркотиками. Об этом говорится в отчете Amnesty International за 2017 год, передает .

"В 2017 году по-прежнему наблюдались вызывающие тревогу тенденции в применении смертной казни. Так, в 15 странах выносились или приводились в исполнение смертные приговоры по делам, связанным с наркотиками, что являлось нарушением норм международного права", - заявили в организации.

По данным правозащитников, в 2017 году в странах Ближнего Востока и Северной Африки было зафиксировано наибольшее количество казней за преступления, связанные с наркотиками, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе большинство стран продолжили применять смертную казнь за этот вид преступлений (10 из 16).

Amnesty International зафиксировала казни за преступления, связанные с наркотиками, в четырех странах – Китае (где эти данные являются государственной тайной), Иране, Саудовской Аравии и Сингапуре. Из-за секретности, в которой приводятся в исполнение смертные приговоры в Малайзии и Вьетнаме, было невозможно определить, проводились ли там казни за преступления, связанные с наркотиками. В 2017 году в Сингапуре было повешено восемь человек – в два раза больше, чем в 2016 году, и все за преступления, связанные с наркотиками. В Саудовской Аравии наблюдалась похожая тенденция, где число обезглавливаний за преступления, связанные с наркотиками, выросло с 16% от всех казней в 2016 году до 40% в 2017-м, заявили в организации.

При этом указано, что в странах, выступающих за сохранение этого наказания, все же были предприняты важные меры к сокращению применения смертной казни.

"В Иране зафиксировано сокращение числа казней на 11%, а казней за преступления, связанные с наркотиками, – на 40%. Кроме того, в стране был повышен порог минимального объёма незаконных наркотических средств, за распространение которого может назначаться смертная казнь. В Малайзии суды получили право по своему усмотрению назначать наказания по делам, связанным с наркотиками", - отметили правозащитники.

Правительства в 2017 году, как отмечается, также нарушали и другие запреты. В частности, как минимум пять человек в Иране были казнены за преступления, совершённые ими в возрасте до 18 лет, и как минимум еще 80 таких заключённых ожидают исполнения своих смертных приговоров. Людей с психическими или умственными расстройствами казнили или они ожидали исполнения своих смертных приговоров в Японии, на Мальдивах, в Пакистане, Сингапуре и США.

Несмотря на то, что общее число стран, где проводятся казни, осталось таким же, Бахрейн, Иордания, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты возобновили проведение казней после перерыва. В Египте по сравнению с 2016 годом количество зафиксированных смертных приговоров увеличилось почти на 70%.

При этом указано, что последней страной в Европе и Центральной Азией, которая продолжает выносить и приводить в исполнение смертные приговоры, остаётся Беларусь.

"Белорусские власти не продемонстрировали никакого намерения отказаться от применения смертной казни или смягчить использующуюся в стране практику тайного приведение смертных приговоров в исполнение. В минувшем году в стране были казнены два человека (в 2016-м – четыре) и были вынесены четыре смертных приговора", - сообщили в Amnesty International.

В целом же число зафиксированных в мире казней и смертных приговоров снизилось после рекордно высоких показателей последних лет.

"В 2017 году Amnesty International зафиксировала как минимум 993 казни в 23 странах, что на 4% меньше, чем в 2016 (1 032 казней) и на 39% меньше, чем в 2015 (когда организация сообщила о проведении 1 634 казней, рекордного количества с 1989 года). Что даёт больше поводов для оптимизма, так это сокращение до 2 591 вынесенных в 2017 году смертных приговоров, что значительно меньше рекордных 3 117 приговоров, зафиксированных в 2016 году", - отметили правозащитники.

В Amnesty International указали, что как минимум 21 919 человек во всём мире ждут исполнения своих смертных приговоров, и они будут продолжать бороться за назначение им более гуманного наказания. "Хотя в минувшем году и был принят ряд позитивных мер, эффект от них станет полностью очевиден только в ближайшие месяцы и годы", - резюмировали правозащитники.

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