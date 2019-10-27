Украинский режиссер Олег Сенцов, которого освободили вследствие переговоров Путина и Зеленского, рассказал, что стыдится президента после инцидента в Золотом.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Пересмотрел вчерашнее нашумевшее видео стендапа из серии #янелох. В результате: стыд за президента и гордость за добровольца. Не пишу про военных, потому что не чувствую на это морального права, так как не был на войне. Хочется лишь сказать им спасибо, за то, что у нас все еще есть своя страна", - написал он.

Участники акции "Нет капитуляции", которые находятся в Золотом для недопущения разведения сил, заявили после разговора с президентом Владимиром Зеленским, что останутся в населенном пункте "до последнего, чего бы это ни стоило". Об этом говорится в Telegram-канале Останній блокпост.

"Сегодня президент Владимир Зеленский пытался уговорить нас покинуть позициӥ. Ему это не удалось. После хамского разговора с нами утром и распространенного видео в соцсетях он отдал личный приказ выкинуть нас из Золотого".

На видео обращения мужчина говорит, что "по приказу Зеленского добровольцев будут выбивать из Золотого".

"Мы назвали нашу акцию "Последний блокпост" и мы останемся здесь до последнего, чего бы нам это не стоило. Мы здесь на законных основаниях. Это наш конституционный долг защищать Украину и ее граждан", - говорится в заявлении.

На другом видео в Telegram-канале Останній блокпост мужчина, который разговаривал с Зеленским, представился Денисом (позывной Янтарь). По данным СМИ, он является членом Нацкорпуса.

"Власть здесь оправдывается и доказывает, что она власть. Но если она власть, с чьего тогда согласия незаконные вооруженные формирования находятся в зоне конфликта? Или кто тогда там власть? Мы официально показываем, что не вполне контролируем ситуацию уже по обе стороны линии разграничения. Если это пиар для удержания электората, то вполне ли подходящий случай для пиара? Может, некоторые ситуации требуют тишины, а не соцсетей? Радикальный электорат голосовал за Порошенко, а остальной как-то пережил бы неведение. Если бы избиратель оценивал майдан и войну по критерию "законно-незаконно", у нас не было бы майданов и войны. Оценивают по критерию "сильный-слабый". Если же это не пиар, то ради какого следующего стратегического шага делается такое на весь мир признание?" - Заявил политический эксперт Елена Дьяченко.

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