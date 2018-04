Самые соблазнительные ароматы: ни один мужчина не устоит По теме: Рейтинг самых соблазнительных ароматов. Ни один мужчина не устоит! Оказывается, у мужчин есть особые предпочтения в ароматах. Психологи открыли нам подсказку: все мужчины — сладкоежки, а потому никогда не пройдут мимо женщины, от которой пахнет сладостями. Проверив это утверждение, мы узнали вот что: представителям сильной половины человечества по душе не только сладкое, некоторые из них предпочитают ароматы поинтереснее. Для Вас составлен список «тех самых ароматов», на которые мужчины оборачиваются (в прямом смысле этого слова), пишет со ссылкой на . 1. Escentric Molecules Революция — это громкое слово, но эти ароматы действительно перевернули мир. В основе всех Escentric Molecules лежит уникальная молекула Iso E Super. Волшебная молекула обладает свойствами, сравнимыми с эффектом феромонов, с помощью которых мы привлекаем к себе других людей и находим любимых. Молекула Iso E Super в несколько раз усиливает этот эффект, подчеркивая нашу с*ксуальность. Любому из этих ароматов мужчины покоряются безоговорочно и навсегда. 2. Criminal of Love, K by Kilian Criminal of Love, K by Kilian — это не просто духи, а настоящая парфюмерная провокация! Невероятно женственный, знойный и эротичный запах, против которого невозможно устоять. Кстати, в русской версии название звучит как «Любовный преступник». Готова преступить закон? 3. Allure Sensuelle, Chanel Специально для нежных, чувственных и романтичных особ главный «нос» Chanel Жак Польж представил туалетную воду Allure Sensuelle. Мы проверили: мужчины-романтики оборачиваются и покорно идут вслед, осыпая возлюбленную цветами и стихами. 4. L`Ange Noir, Givenchy L`Ange Noir от Givency — запах, вдохновленный стилистикой кино в жанре «нуар», чувственное зелье роковой женщины, яркой, элегантной, соблазнительной, но очень опасной. Мы уверены: против такого «зелья» не устоит ни один мужчина. 5. Side Effect The Carnal, INITIO Безрассудно смелый и чувственный запах Side Effect из новой коллекции The Carnal от INITIO погружает своего обладателя, а заодно и тех, кто находится с ним рядом,в состояние, когда нет ничего невозможного, все страхи остаются позади и остается только попробовать… «Побочный эффект» (именно так переводится название аромата) очень правильный: мужчины бросаются к ногам и готовы на все. 6. Midnight Oud, Juliette Has a Gun Как известно, полночь — самое таинственное время суток, время, когда случается неожиданное и происходят чудеса. Нанеси на себя пару капель драгоценного аромата Midnight Oud — и вперед в ночь, навстречу новым любовным приключениям! Но будь осторожна: уд — один из самых сложных и чарующих ингредиентов в парфюмерии, мужские сердца от него начинают биться чаще. 7. Devil Tender, ExNihilo Аромат Devil Tender от ExNihilo — это воплощение обезоруживающей, околдовывающей женственности. Той, которой невозможно упрямиться. Невинная, нежная и в то же время дерзкая и игривая, ну как тут устоять и не поддаться чарам? 8. Alaia Blanche, Azzedine Alaia Аромат Alaia Blanche посвящен активным, дерзким и прекрасным девушкам, которые идут в ногу со временем и всегда в курсе самых последних трендов. А таких девушек мужчины,как известно, не пропускают. 9.Narciso Poudree, Narciso Rodriguez Во всех своих парфюмах Нарцисо Родригес воспевает высшую чувственность и искусство соблазна. И новый, третий по счету благовоние NARCISO eau de parfum Poudrée не исключение. Теплый, сильный, откровенный, новый «пудровый» Narciso исполнен магическим магнетизмом, устоять перед которым просто невозможно. 10. The One Essence, Dolce&Gabbana Культовый благовоние Dolce&Gabbana The One обрел свою максимальную выразительность в форме эссенции. Тут никаких компромиссов: эта яркая цветочно-восточная композиция«ранит» мужчин в самое сердце. 11. L’eau Kenzo Aquadisiac, Kenzo У Kenzo особенные отношения с водой. Для бренда вода — это стихия, которая восхищает,пробуждает воображение и будоражит чувства. Новый завораживающий благовоние L’eau Kenzo Aquadisiac пробуждает чувства и сразу влюбляет в себя: он пойдет за тобой на край света. 12. Si Rose Signature, Giorgio Armani Сила. Чувственность. Умиротворение. На создание аромата Si Rose Signature парфюмеров Giorgio Armani вдохновил образ современной женщины. Женщины, говорящей жизни и счастью уверенное «да». А такой решительной и неотразимой женщине просто невозможно сказать «нет». 13. Maganoli Love, Erborian Магнолия — символ вечной любви и весны, а также древнейший цветок в мире, известный своим пьянящим ароматом. В Корее магнолия считается символом женственности,невинности и красоты, а эфирное масло цветка считается сильнейшим афродизиаком. Так что против аромата Magnolia Love от Erborian мужчины просто бессильны.











