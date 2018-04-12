О взрыве как о новой версии катастрофы подкомиссия Мацеревича сообщила в январе 2018 года.

В Польше комиссия, повторно расследующая катастрофу Ту-154 под Смоленском, в которой погиб президент Лех Качиньский, назвала причиной крушения лайнера взрыв на борту и умышленно ложные указания российских авиадиспетчеров. Это следует из презентации подкомиссии, которую возглавляет экс-министр обороны Антоний Мацеревич, пишет газета Polsatnews. Официальный отчет по крушению самолета аннулирован, информирует svodka.net.

Подкомиссия аннулировала выводы о причинах катастрофы, которые ранее сделала комиссия под управлением экс-министра внутренних дел Ежи Миллера. Комиссия Миллера основной причиной крушения назвала ошибку пилота, который направил «борт номер один» к земле.

Подкомиссия вместе с экспертными институтами провела сотни исследований и научных экспериментов, говорится в докладе. Расследователи пришли к выводу, что самолет разрушили как минимум два взрыва, первый из которых произошел в левом крыле, сообщает издание wnp.pl.

В пользу этой версии говорит то, что скорость двери с левой стороны самолета, которая в десять раз превышала скорость падения других фрагментов, а также отсутствие воронки на месте удара самолета о землю и большой разброс фрагментов лайнера и тел погибших. Российское следствие не отрицает взрыв, но объясняет его перепадом давления в баке с топливом, отмечают польские расследователи и называют такую версию невозможной.

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Кроме того, подкомиссия опровергла вывод комиссии Миллера о том, что перед крушением в кабину пилотов зашел генерал Анджей Бласик, главком ВВС Польши. Ранее высказывались предположения, что он мог помешать работе пилотов. В презентации также прозвучало, что российские диспетчеры последовательно давали польскому экипажу ложную информацию перед посадкой.

Представленные выводы подкомиссия назвала неокончательными.

В крушении Ту-154 10 апреля 2010 года погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский. Он летел с правительственной делегацией, чтобы провести траурную церемонию в Катыни в память о расстрелянных в СССР польских военных. Комиссия Ежи Миллера представила свои выводы о причинах катастрофы в 2011 году. В 2015 году партия «Закон и справедливость», которую возглавляет брат погибшего президента Ярослав Качиньский, инициировала новое расследование. О взрыве как о новой версии катастрофы подкомиссия Мацеревича сообщила в январе 2018 года.

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