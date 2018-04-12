В управление облгосадминистрации

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко во время пресс-конференции.

Кабинет Министров принял решение о передаче в государственную собственность, а именно в управление облгосадминистрации, целостного имущественного комплекса стадиона "Металлист", пишет " Эспрессо ".

В октябре прошлого года Сосновским районным судом г. Черкассы было принято решение о спецконфискации имущественных прав футбольного клуба "Металлист" , который принадлежал олигарху Сергею Курченко.

Как сообщал iPress.ua , 14 августа, Хозяйственный суд Киева арестовал денежные активы и недвижимое имущество, которое принадлежит молодому харьковскому олигарху Сергею Курченко.

Кроме денежных активов 7 киевских компаний, входящих в группу СЕПЕК (ООО "Муйне", "Анкор-торг", "Амадина", "айнам", "Аминами", "Хиган Алконост"), суд арестовал имущество и акции ПАО "ФК " Металлист ", а также доли в уставном капитале ООО "Металлист ФК".