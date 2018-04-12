11 апреля в ходе заседания Национального собрания Армении два депутата зажгли дымовые шашки. Видеозапись произошедшего опубликовала в Facebook "Радио Свобода". В ходе обсуждения законопроекта о внесении поправок в закон "О торговле и услугах" депутат от оппозиционной фракции "Елк" Арарат Мирзоян вышел на трибуну и сообщил, что вечером 13 апреля представители этой политсилы проведут митинг в Ереване. "Мы все вместе зажжем факел свободы на Площади свободы 13 апреля в 18.30", – отметил он и зажег дымовую шашку. К нему присоединилась коллега по фракции Лена Назарян. Когда шашки догорели, вице-спикер Национального собрания Эдуард Шармазанов сказал: "Кажется, представление не удалось". Armradio сообщает, что депутаты протестовали против выдвижения экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны. | Шашки зажгли в ходе заседания 11 апреля Скриншот: Radio Svoboda - Радио Свобода / Facebook Саргсян был последним всенародно избранным президентом Армении. Пятилетний срок его полномочий истек в апреле. Одновременно с этим в силу вступили изменения к конституции страны, которые предусматривают переход к парламентской форме правления. Новым президентом стал Армен Саркиян, которого избрали в ходе тайного голосования в парламенте 1 марта.17 апреля в парламенте выберут нового главу правительства Армении. Ожидается, что им станет Саргсян.видео Видео: Radio Svoboda - Радио Свобода / Facebook Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки апреля армении ходе шашки свобода Теги: мир