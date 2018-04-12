11 апреля в ходе заседания Национального собрания Армении два
депутата зажгли дымовые шашки. Видеозапись произошедшего
опубликовала в Facebook "Радио Свобода". В ходе обсуждения
законопроекта о внесении поправок в закон "О торговле и услугах"
депутат от оппозиционной фракции "Елк" Арарат Мирзоян вышел на
трибуну и сообщил, что вечером 13 апреля представители этой
политсилы проведут митинг в Ереване. "Мы все вместе зажжем факел
свободы на Площади свободы 13 апреля в 18.30", – отметил он и зажег
дымовую шашку. К нему присоединилась коллега по фракции Лена
Назарян. Когда шашки догорели, вице-спикер Национального собрания
Эдуард Шармазанов сказал: "Кажется, представление не удалось".
Armradio сообщает, что депутаты протестовали против выдвижения
экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра
страны. | Шашки зажгли в ходе заседания 11 апреля Скриншот:
Radio Svoboda - Радио Свобода / Facebook Саргсян был последним
всенародно избранным президентом Армении. Пятилетний срок его
полномочий истек в апреле. Одновременно с этим в силу вступили
изменения к конституции страны, которые предусматривают переход к
парламентской форме правления. Новым президентом стал Армен
Саркиян, которого избрали в ходе тайного голосования в
парламенте 1 марта.17 апреля в парламенте выберут нового главу
правительства Армении. Ожидается, что им станет Саргсян.видео
Видео:
Radio Svoboda - Радио Свобода / Facebook
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