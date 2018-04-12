При этом адмирал Пол Зукунфт отметил, что "в настоящее время нет нажима, направленного на то, чтобы проводить учения по обеспечению свободы мореплавания в Арктике"



Командующий Береговой охраной США адмирал Пол Зукунфт© AP Photo/Jessica Hill

ВАШИНГТОН, 11 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что Северный морской путь должен быть транспортной артерией, открытой для только мирового сообщества. Об этом заявил в среду в интервью небольшой группе журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, командующий Береговой охраной США адмирал Пол Зукунфт.

Он подтвердил, что американские Вооруженные силы по-прежнему не намерены проводить в Арктике операции, отстаивающие принцип свободы судоходства, подобно тому, как это происходит в Южно-Китайском море.

"В настоящее время нет нажима, направленного на то, чтобы проводить учения по обеспечению свободы мореплавания в Арктике. Однако... подход США заключается в том, что Северный морской путь должен быть открытым как международный водный коридор для, если угодно, транзитного прохода - по мере того, как мы видим этот участок освобождающимся от льда. Но сейчас нет установленного плана, предусматривающего проведение учений по обеспечению свободы мореплавания [в этом районе]", - заявил американский военачальник.

При этом Зукунфт признал, что такая позиция Вашингтона, касающаяся Северного морского пути, непременно натолкнется на неприятие Москвы. "Это потребует существенного диалога в будущем", - сказал глава американской Береговой охраны, которая является одним из пяти видов Вооруженных сил США наряду с сухопутными войсками, ВМС, ВВС и Корпусом морской пехоты.

По оценке адмирала, сейчас Северный морской путь использует "очень немного судов". "Думаю, основными эксплуатантами Северного морского пути, будут (те суда, которые транспортируют) природный газ, добываемый на полуострове Ямал. (Участники таких экономических проектов) будут стремиться извлечь все преимущества из сравнительно свободного от льда сезона, чтобы "срезать" путь к европейскому рынку. Особенно в плане [доставки] сжиженного природного газа с полуострова Ямал", - добавил адмирал, входящий в Комитет начальников штабов ВС США.

Выступая 1 марта с посланием Федеральному собранию России, президент Владимир Путин заявил, что Северный морской путь станет "ключом к развитию русской Арктики, регионов Дальнего Востока". По словам главы государства, перед Россией стоит задача сделать его "по-настоящему глобальной, конкурентной транспортной артерией" и увеличить к 2025 году грузопоток на ней в 10 раз - до 80 млн т в год. В 1991 году Северный морской путь был открыт для международного судоходства, однако в официальных российских документах он определен как "исторически сложившаяся национальная транспортная коммуникация". Длина пути от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения - 5,6 тыс. км, этот путь почти в два раза короче других морских путей из Европы на далекий Восток.

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