Печерский районный суд Киева установил срок для ознакомления с
материалами уголовного производства для защиты бывшего министра
энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого до 30
апреля 2018 года включительно. Об этом говорится в решении суда,
передает
"Установить стороне защиты - подозреваемым ЛИЦУ_6 и ЛИЦУ_7 (речь
идет о Э.Ставицком и частного нотариуса - ред.), а также их
защитникам ..., срок для ознакомления с материалами досудебного
расследования ... до 30.04.2018 года включительно", - говорится в
постановлении суда .
Отметим, что с таким ходатайством в суд обратился старший
следователь Генеральной прокуратуры.
Напомним, в января 2018 года Генеральная прокуратура Украины
завершила расследование уголовного производства в отношении
экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда
Ставицкого и предлагала ему 18 января явиться для ознакомления с
материалами дела.
В частности, экс-министру инкриминируют совершение преступления,
предусмотренного по ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, и ч.3 ст.358 (ст.358 УК
Украины в редакции Закона от 05.04.2001 года) Уголовного кодекса
Украины.
Как сообщал Комиссия по контролю за файлами Интерпола принял
решение о прекращении международного розыска экс-министра
энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.
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