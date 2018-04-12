|"Я розбила голову": Руслана шокувала розповіддю про травму
|12.04.2018 10:30
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Відома співачка, переможниця "Євробачення-2004" Руслана поділилась неприємністю, яка трапилась з нею днями - зірка розбила голову.
"Просування відновлюваної енергетики та Енергетичної Незалежності, якій я присвятила свій новий музичний проект та всю активність!, дається мені через "пригоди". За півгодини до виїзду на 7му Міжнародну конференцію Cisolar я розбила голову. Та заради Чистої Енергії Майбутнього я готова пройти крізь все!!!
Беру судьба у #CISOLAR2018 – сьомій міжнародній конференції по сонячній енергетиці у Центральній та Східній Европі, що проходить у Києві. Тут знаходяться провідні компанії зі всього світу. Я рада познайомитись з провідною вітчизняною компанією KNESS", - ділиться вона.
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