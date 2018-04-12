Погода, Новости, загрузка...
"Я розбила голову": Руслана шокувала розповіддю про травму
12.04.2018 10:30
2545_22.jpg (24.59 Kb)

Відома співачка, переможниця "Євробачення-2004" Руслана поділилась неприємністю, яка трапилась з нею днями - зірка розбила голову.

"Просування відновлюваної енергетики та Енергетичної Незалежності, якій я присвятила свій новий музичний проект та всю активність!, дається мені через "пригоди". За півгодини до виїзду на 7му Міжнародну конференцію Cisolar я розбила голову. Та заради Чистої Енергії Майбутнього я готова пройти крізь все!!!

Беру судьба у #CISOLAR2018 – сьомій міжнародній конференції по сонячній енергетиці у Центральній та Східній Европі, що проходить у Києві. Тут знаходяться провідні компанії зі всього світу. Я рада познайомитись з провідною вітчизняною компанією KNESS", - ділиться вона.

9965_23.jpg (31.79 Kb)
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить