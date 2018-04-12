Уже четвертую весну жители оккупированных городов и сел Донбасса подводят неутешительные итоги своей жизни в так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Вопреки заверениям главарей боевиков о грядущем процветании "без Украины", жители получили целый набор запретов и ограничений, а также нищету и беззаконие, пишет со ссылкой на .

"Ксивы" и шоу от пограничников РФ

Боевики постоянно подстегивают жителей оккупированных территорий получать так называемые "паспорта ДНР". При этом сами признаются, что эти "ксивы" действуют не везде и даже в России далеко не во всех учреждениях их рады видеть.

"С "паспортом ДНР" не продают билеты на поезда и самолеты, отказывают в выдаче денежного перевода. Иногда даже пограничники на КПП "Успенка" или "Мариновка", видимо от скуки, начинают шоу "ДНР? Такой страны не знаем!" и требуют украинские паспорта, – говорит житель Донецка Юрий Антонюк. – В любом случае, у всех в целости и сохранности украинские документы, а те кто их сжег или порвал в "патриотическом угаре" 2014-2015 годов, уже давно их восстановили за немалые деньги".

Оформление украинских документов за деньги – один из наиболее прибыльных видов бизнеса в оккупации. К примеру, чтобы оформить "биометрику", нужно выложить от 1500 до 2500 гривен и съездить на подконтрольные территории, сдать отпечатки пальцев. Паспорт Украины делается за 5000 грн и дороже. Россия выдавать свои паспорта жителям оккупированного Донбасса не спешит.

"Наши дети получают фейковые аттестаты, дипломы, паспорта, которые нигде и никем не признаются. Они остались без легальных доказательств своего гражданства, своего образования и профессии", – резюмирует Антонюк.

Подвалы МГБ без суда и следствия

В населенных пунктах, где количество вооруженных боевиков растет с каждым днем, трудно говорить о законе. У кого автомат – тот и закон.

"Суды, следствия – все это происходит где-то в другой реальности. Адвокатов нет, точнее, они есть, но так, для виду. Заключенные просят перевести их на зоны в Украине. В камерах и СИЗО полно "политических", хотя на самом деле – это несговорчивые владельцы бизнеса, которые не согласны на его "отжим". Еще – по "УК ДНР" срок, например, за распространение и употребление наркотиков серьезный, гораздо жестче чем в Украине, – рассказал житель Макеевки Олег. – А про статьи "шпионаж" с 25-30-летними сроками заключения и говорить не хочется. Под нее может попасть любой, кто не согласен с "правящей линией партии".

"Подвалы МГБ" – страшная реальность оккупированных городов. Пытки и убийства подозреваемых, похищения людей, полная неизвестность о судьбе осужденных далеко не первых перечень "завоеваний" так называемой "республики".

"Чего это ездишь на "укровском" велике?"

Блокпосты на линии соприкосновения с многочасовыми очередями. Комендантский час с 23.00 до 05.00. Участившиеся проверки и досмотры на дорогах в час пик с созданием неимоверных автомобильных пробок... Дончане не устают повторять, что их цветущий город превратили в подконтрольное боевикам гетто.

"Посмотрите на мясокомбинат. Его обнесли колючей проволокой, теперь это база боевиков. Проход туда запрещен. Возле управления железной дороги на Артема, где теперь "резиденция "главы республики" ", вооруженные люди. На институте металлов, где сидит "МГБ" – баррикады, перегорожена улица и опять военные. Туда не ходи, сюда не ходи, после 23.00 на улицу не выходи, солдатам не смей перечить, всегда носи с собой паспорт, требуют телефон посмотреть – отдай молча и если там фото или контакты покажутся подозрительными – пиши пропало. О, и не дай бог случайно в одежде или еще где-то соединение желтого и голубого цветов. Замордуют расспросами в лучшем случае. Мне пришлось, чтобы не приставали, велосипед перекрашивать, потому что он был "неправильной расцветки" и пару раз ко мне подходили боевики, говорили, мол, чего это я езжу на "укровском" велике. Угрожали меня сдать "на подвал", – говорит дончанин Анатолий Зверев. – А на бывшем кинотеатре "Донецк" был нарисован флаг "дыры", так часть краски за год выгорела, и не поверите – он стал желто-голубым! Уж как его закрашивали-перекрашивали, да без толку…".

Районы-призраки для ТВ-картинки

За четыре года не было построено ни одного дома. Правда, "власти Донецка" сообщали о новых домах для лишившихся своего жилья, однако эти дома находятся на окраине города, где напрочь отсутствует нормальная инфраструктура, и часть из них новые хозяева уже выставили на продажу. Не отремонтированы поврежденные обстрелами Дворец молодежи "Юность", автовокзал "Западный" и автостанция "Трудовская", детский молодежный центр в Калининском районе, дома на Киевском проспекте, оставшиеся без окон и с дырами в стенах от попаданий, разломан Путиловский мост, загибается поселок шахты "Октябрьский рудник". Разворошенные траками танков дороги тоже не спешат исправлять, ограничиваясь латками.

"Ощущение, что эти объекты оставили для картинки – когда приезжает российское телевидение снимать "ужасы войны". Россияне вообще удивительно вовремя приезжают – за пару минут до "обстрела", успевают найти точки для съемки, выставить свет. Прямо удивительное везение для журналистов, – говорит житель поселка "Октябрьский" Павел. – При этом они не снимают разграбленные магазины, дома и квартиры. Аэропорт, распиленный на кусочки почему-то не хотят видеть, пустой жд-вокзал. Зато местные каналы только танцы-пляски снимают да заседания министров, которые рассказывают, как мы тут хорошо вот-вот заживем. А то что не зажили еще – так то "Украина виновата".

"Дай сигарету, я вас защищал"

Детям, родившимся в 2014 году, уже почти четыре года. Большая часть из них была вскормлена не только материнским молоком, но и смесями и кашами из гуманитарной помощи. Так же и старики – по их словам, продержались прошедшие страшные годы благодаря помощи благотворителей. Однако вот уже год, как в Донецке запретили работать последней благотворительной организации – Гуманитарному штабу Рината Ахметова. Редкая гуманитарка, которая перепадает жителям оккупации, имеет российское происхождение и выдается далеко не всем нуждающимся.

"Видимо, все хорошо живут и имеют возможность прокормить детей. Наверное, так думали, когда запрещали гуманитарку. А о стариках подумали, с пенсией 2800 рублей? Об инвалидах, которые не всегда выйти могут из квартиры, не то что в магазин сходить? О матерях-одиночках, которые вкалывают круглые сутки, чтобы детей покормить, и никто им не помогает? Никому мы не нужны, особенно этим, "защитникам", – с грустью констатирует Людмила Долгова, живущая в оккупированной Горловке.

По наблюдениям горожан, количество нищих на улицах оккупированных городов просто зашкаливает. И это не только старики, но и вполне молодые люди. Среди них выделяются боевики, которые предпочитают просить "десяточку" или "сигаретку" в камуфляже.

"Еще пару лет назад эти побирушки рассказывали, что служили в батальоне "Гиви" или "Моторолы", а после ранения уже служить не могут и собирают денежку, чтобы уехать домой. Что им только не отвечали… Самое приличное – "Иди в свою Сызрань пешком!" Сейчас историй уже не рассказывают, но могут промямлить типа "я вас защищал". Очень хочется ударить ногой такое существо, но не хочу уподобляться этим скотам. Совершенно исчезло чувство жалости, терпимости к таким! Только ненависть и пожелание скорей покинуть эту землю. Знаю, что так нельзя – а с нами так можно было?" – задается риторическим вопросом житель Донецка Александр Шелоков.

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