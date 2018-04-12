|ГПУ и СБУ обыскивают главный офис "Укрзализныци"
|12.04.2018 10:32
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Компания заявляет о своем полное содействие работе правоохранительных органовГенеральная прокуратура Украины вместе с СБУ проводит обыск в главном офисе "Укрзализныци".
СБУ. Фото: ukraineunderattack.org
"Сейчас в помещении офиса ПАО" Укрзализныця ", по адресу улица Тверская, 5, сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины при содействии Департамента безопасности общества проводятся следственные действия по ранее открытым уголовным производствами" , - сообщает пресс-служба УЗ.
Компания заявляет, что готова к полному сотрудничеству с правоохранительными органами, создает все условия для их работы и заинтересована в искоренении любых противоправных явлений в работе компании.
Издание "Экономическая правда", ссылаясь на собеседника в компании, сообщает, что обыск проводится у члена правления Сергея Михальчука.
Напомним, что м инистр инфраструктуры Владимир Емельян заявлял о необходимости изменить топ-менеджера публичного акционерного общества "Укрзализныця" , руководителя пассажирского сектора "Укрзализныци", члена правления ПАО Сергея Михальчука.
Отметим, что Михальчук был назначен на должность члена правления "Укрзализныци" в 2016 году. В январе 2017 Емельян во время круглого стола в Институте Горшенина заявил, что назначение Михальчука на эту должность пролоббировал народный депутат Ярослав Дубневич.