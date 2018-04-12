Компания заявляет о своем полное содействие работе правоохранительных органов

"Сейчас в помещении офиса ПАО" Укрзализныця ", по адресу улица Тверская, 5, сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины при содействии Департамента безопасности общества проводятся следственные действия по ранее открытым уголовным производствами" , - сообщает пресс-служба УЗ.

Компания заявляет, что готова к полному сотрудничеству с правоохранительными органами, создает все условия для их работы и заинтересована в искоренении любых противоправных явлений в работе компании.

Издание "Экономическая правда", ссылаясь на собеседника в компании, сообщает, что обыск проводится у члена правления Сергея Михальчука.

Напомним, что м инистр инфраструктуры Владимир Емельян заявлял о необходимости изменить топ-менеджера публичного акционерного общества "Укрзализныця" , руководителя пассажирского сектора "Укрзализныци", члена правления ПАО Сергея Михальчука.