Подозреваемая в подготовке теракта Надежда Савченко прекратит голодовку, когда выйдет из СИЗО.

Об этом говорится в письме нардепа, опубликованном на ее странице в Facebook.

«Я продолжаю голодовку до того дня, пока не буду на свободе и не смогу полноценно защищаться в судах и защищать себя, свою семью, своих близких и народ Украины, пока не смогу полноценно выполнять свою деятельность как народного депутата Украины и политическую деятельность», — написала Савченко.

О своем состоянии она написала: «здоровье от голодания ухудшается в пределах нормы, но не критично».

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