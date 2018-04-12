|Надежда Савченко написала письмо из СИЗО о своем состоянии
|12.04.2018 10:33
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Подозреваемая в подготовке теракта Надежда Савченко прекратит голодовку, когда выйдет из СИЗО.
Об этом говорится в письме нардепа, опубликованном на ее странице в Facebook.
«Я продолжаю голодовку до того дня, пока не буду на свободе и не смогу полноценно защищаться в судах и защищать себя, свою семью, своих близких и народ Украины, пока не смогу полноценно выполнять свою деятельность как народного депутата Украины и политическую деятельность», — написала Савченко.
О своем состоянии она написала: «здоровье от голодания ухудшается в пределах нормы, но не критично».Источник
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