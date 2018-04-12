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Трамп еще не принял решения о ракетном ударе по Сирии - Белый дом
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12.04.2018 10:33
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Ответственность за химатаку в сирийской Думе президент США Дональд
Трамп возлагает на режим президента Сирии Башара Асада и Россию,
заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Сандерс отметила, что
окончательного решения Трамп еще не принял Фото: ЕРА Она добавила,
что, помимо вооруженного сценария, Трамп рассматривает и другие
варианты ответа на применение химического оружия в сирийской
Думе. Сандерс подчеркнула, что ответственность за химатаку
глава Белого дома возлагает на режим президента Сирии Башара Асада
и Россию.7 апреля 2018 года волонтеры и спасатели сообщили,
что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим
веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате
химатаки погибло от 70 до 100 человек.9 апреля глава Белого дома
предупредил, что Вашингтон планирует в течение ближайших
24–48 часов принять решение об ответе на случай в Думе.По
данным ряда американских СМИ, в этот же день к берегам
Сирии прибыл американский эсминец USS Donald
Cook, оснащенный 60 крылатыми ракетами "Томагавк". Через
несколько дней к нему может присоединиться USS Porter.10
апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможные
удары стран Запада по целям в Сирии союзников официального
Дамаска не коснутся.Ливанское радио Sawt Beirut сообщило,
что в разных регионах Сирии наблюдается спешная эвакуация
войск и элементов военной инфраструктуры сил Асада в ожидании
удара США.По данным The Times, премьер-министр Великобритании
Тереза Мэй готовится присоединиться к операции в Сирии.
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