Ответственность за химатаку в сирийской Думе президент США Дональд Трамп возлагает на режим президента Сирии Башара Асада и Россию, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сандерс отметила, что окончательного решения Трамп еще не принял Фото: ЕРА Она добавила, что, помимо вооруженного сценария, Трамп рассматривает и другие варианты ответа на применение химического оружия в сирийской Думе. Сандерс подчеркнула, что ответственность за химатаку глава Белого дома возлагает на режим президента Сирии Башара Асада и Россию.7 апреля 2018 года волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.9 апреля глава Белого дома предупредил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на случай в Думе.По данным ряда американских СМИ, в этот же день к берегам Сирии прибыл американский эсминец USS Donald Cook, оснащенный 60 крылатыми ракетами "Томагавк". Через несколько дней к нему может присоединиться USS Porter.10 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможные удары стран Запада по целям в Сирии союзников официального Дамаска не коснутся.Ливанское радио Sawt Beirut сообщило, что в разных регионах Сирии наблюдается спешная эвакуация войск и элементов военной инфраструктуры сил Асада в ожидании удара США.По данным The Times, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готовится присоединиться к операции в Сирии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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