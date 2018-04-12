По данным Укроборонпрома, в основном Украина экспортирует в Индию газовые турбины для боевых кораблей индийских ВМС

За три года украинские предприятия военно-промышленного комплекса экспортировали в Индии военной продукции на сумму около $400 млн. Об этом сообщил генеральный директор государственного концерна Укроборонпром Павел Букин в интервью международному изданию Defence world, пишет Лига.Новости, информирует svodka.net.

По словам Букина, половина из этой суммы – $200 млн — пришлась на николаевское госпредприятие Зоря-Машпроект, которое специализируется на производстве газовых турбин для кораблей.

Также он рассказал о дальнейших планах украинского военно-промышленного комплекса по сотрудничеству с Индией.

«Мы рассматриваем вопрос предоставления услуг по ремонту и модернизации индийского парка самолетов, общего развития авиационной техники, продвижение украинского высокоточного оружия, совместных проектов в области связи, которые являются перспективными направлениями в МТС с Индией» — сказал он.

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Букин отметил, что в течение 2017 года только компанией Спецтехноэкспорт подписано новых контрактов на общую сумму более $35 млн. А ежегодно предприятие в среднем поставляет в Индию продукции на $65 млн.

Как сообщается на сайте Укроборонпрома, сейчас Украина принимает участие в 10-й международной военной выставке Defexpo India-2018, где представляет свои перспективные оборонные разработки.

Среди презентуемых разработок, в частности: БТР-3Е1, боевые модули «Шквал», «Кастет», «Стилет», ракеты класса «воздух-воздух», средства защиты самолетов и вертолетов. Также потенциальным заказчикам представлены ПТРК «Комбат» и ПТРК «Корсар», макеты бронеавтомобилей «КрАЗ» («HULK», «FIONA»), мобильные 3D радарные системы, активная система защиты «Заслон», обновленная версия автомата «Малыш».

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Выставка проходит с 11 по 14 апреля в индийском городе Ченнай.

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