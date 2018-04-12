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Новая Зеландия запретила поиски месторождений нефти и газа
12.04.2018 10:40
Новая Зеландия запретила поиски месторождений нефти и газа
Запрет не коснется уже существующих разрешений на бурение и георозвидування
Правительство Новой Зеландии ввел запрет на поиски новых месторождений нефти и газа в океане для борьбы с изменением климата.
Новая Зеландия запретила поиски месторождений нефти и газа Фото: gettyimages.com

"Мы делаем важный шаг для решения проблемы изменения климата и создание чистого, зеленого и стабильного будущего для Новой Зеландии" , - прокомментировала решение правительства премьер-министр страны Джасинда Ардерн, сообщает АFР.

Отмечается, что оппозиция обвинила правительство в "Экономическом вандализме", поскольку нефтегазовые компании создают тысячи рабочих мест и ежегодно пополняют бюджет страны.

Ардерн подчеркнула, что запрет не коснется уже существующих разрешений на бурение и георозвидування, соответственно рабочие места не будут потеряны.

"Мы добиваемся правильного баланса для Новой Зеландии - мы защищаем существующую отрасль и защищаем будущие поколения от изменения климата" , - подчеркнула премьер.

Напомним, что н айбильше за последние тридцать лет месторождение газа обнаружили неподалеку от населенного пункта Караджеле уезда Бузэу в Румынии .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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