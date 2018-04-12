Им руководил украинский изобретатель и ученый Сергей Королев.

Предлагаем познакомиться с выдающимися историческими фигурами украинских изобретателей с космическими идеями.

Александр Засядько

Военный батальона Александра Суворова получил почетную в Российской империи награду — золотую шпагу «За храбрость».

Однако, Александр Засядько подал в отставку. Он вернулся домой в село Лютенька на Полтавщине. Военного больше интересовали ракеты.

Изобретатель соорудил кузницу, пиротехническую лабораторию, пригласил к сотрудничеству специалистов. Здесь за два года он создал ракеты, преодолевающие расстояние до 2.3 тыс. метров. Также создал устройство для их наведения, написал научную работу.

Портрет Александра Засядька

Военное министерство Российской империи дало Александру Засядько дозволение на испытания ракет.

Через несколько лет дальность полета его ракет достигла шести километров.

Изобретатель продолжал поиски. Его не удовлетворял порох как топливо, и он начал опыты с нефтепродуктами.

В последние годы своей жизни Александр Засядько обдумывал идею полета на Луну.

Николай Кибальчич

«Если моя идея будет признана осуществимой, то я буду счастлив тем, что окажу громадную услугу родине и человечеству. Я спокойно тогда встречу смерть», — написал Кибальчич в камере смертников после покушения на царя Александра II в 1881 году.

В тюремной камере Кибальчич отверг идеи с паровыми и электродвигателями. Зато предложил использовать энергию, выделяемую в результате сгорания взрывчатых веществ. Заключенный больше только хотел услышать оценку своему проекту.

«Насколько мне удалось разобраться в российских и иностранных работах по воздухоплаванию, то Н.И. Кибальчичем должен быть установлен приоритет в идее применения реактивных двигателей в воздухоплавании», — заключил инженер Рынин в комментарии к опубликованному впервые проекте Николая Кибальчича.

Проект впервые опубликовали только в 1918 году. То есть через 37 лет после казни изобретателя.

Схема Николая Кибальчича

Юрий Кондратюк

Уроженец Полтавы разработал «теорию остановки» на небесном теле с сильным гравитационным полем.

Кондратюк понимал, что ракета не возьмет довольно горючего, чтобы обеспечить посадку и взлет только космического корабля. Он предложил «снаряд» оставить на орбите, а посадку осуществить отдельным модулем.

Еще в 1916 году первый из советских конструкторов изобретатель описал карандашом в тетради многоступенчатую космическую ракету и межпланетный корабль.

Кондратюк выдвинул идею вертикального старта, а для возврата — наоборот использовать сопротивление атмосферы. Так летательный аппарат превращается в планер.

Гимназист Юрий Кондратюк

Свои идеи изобретатель записал карандашом в тетради. Позже их редактировал, дополнял, и в 1929 году опубликовал в книге «Завоевание межпланетных пространств». В ней автор также описал оптимальную траекторию полета от Земли до Луны, которая получила название «трасса Кондратюка».

Книгу приобрела библиотека конгресса США. Через 40 лет американцы успешно использовали расчеты Николая Кондратюка во время высадки астронавтов на Луну.

Украинский установили памятник на космодроме мыса Канаверал во Флориде.

Сергей Королев

Советское руководство скрывало информацию о собственных ученых.

При жизни о Сергее Королеве ничего не знали в мире. Изобретатель относился к числу тайных ученых.

Еще в 30-х годах ХХ века он предусматривал, что «ракеты — это оборона и наука». «Придет и то время, когда первый земной корабль впервые покинет Землю», — сказал Королев.

В 1940 году советский летчик совершил первый в СССР полет с реактивным жидкостным двигателем. Его концепцию придумал Сергей Королев, который в то время отбывал заключение по политической статье.

В 1944 году его освободили и вместе с другими учеными отправили в Германию изучать трофейное оружие.

После войны Сергея Королева назначили главным конструктором баллистических ракет.

Сергей Королев с друзьями

В 1956 году он возглавил крупнейший ракетный центр в СССР. Через год под его руководством состоялся успешный пуск межконтинентальной ракеты и вывода искусственного спутника земли, а через 5 — первый полет человека в космос.

В честь украинских изобретателей Александра Засядько, Николая Кибальчича и Юрия Кондратюка назвали кратеры на обратной стороне Луны.

Сергею Королеву посвятили астероид.

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