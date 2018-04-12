Лондон просил ОЗХО предоставить отчет всем государствам-участникам Конвенции по химическому оружию, в том числе России, заявили в министерстве иностранных дел Великобритании. Отчет ОЗХО должны опубликовать 12 апреля Фото: ЕРА Спикер МИД Британии отметил, что Лондон просил ОЗХО предоставить отчет всем государствам-участникам Конвенции по химическому оружию, в том числе России.Выводы комиссии также должны опубликовать сегодня, 12 апреля, в 14.00 по Киеву.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы. Сергей Скрипаль, по словам врачей, восстанавливается медленнее дочери, но прогресс заметен. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки апреля что россии озхо стран Теги: мир