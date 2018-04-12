|
Организация по запрещению оружия сегодня опубликует отчет об отравлении Скрипаля
|
12.04.2018 10:42
|
Лондон просил ОЗХО предоставить отчет всем государствам-участникам
Конвенции по химическому оружию, в том числе России, заявили в
министерстве иностранных дел Великобритании. Отчет ОЗХО должны
опубликовать 12 апреля Фото: ЕРА Спикер МИД Британии отметил, что
Лондон просил ОЗХО предоставить отчет всем
государствам-участникам Конвенции по химическому оружию, в том
числе России.Выводы комиссии также должны опубликовать сегодня, 12
апреля, в 14.00 по Киеву.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь
Юлию госпитализировали с симптомами отравления в
британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического
состояния. Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около
30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали
60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ
в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата
дипломатов из 25 стран.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла,
что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он
мог быть создан в странах Запада бывшими советскими
учеными. Путин утверждал, что подобные вещества способны
производить около 20 стран мира.29 марта стало известно, что Юлия
Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать. 9 апреля
ее выписали из больницы. Сергей Скрипаль, по словам врачей,
восстанавливается медленнее дочери, но прогресс заметен.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира