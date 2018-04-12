Печерский райсуд Киев удовлетворил ходатайство защиты народного депутата Борислава Розенблата и признал его потерпевшим по делу, заведенному ГПУ о якобы провокации взятки в «янтарном деле».

Об этом Укринформу сообщил адвокат Розенблата Алексей Шевчук.

«Это абсолютно законное решение суда, потому что Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру выполнить требование статьи 55 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщить Розенблату о его правах как потерпевшего. Теперь он признан потерпевшим от действий относительно провокаций взятки», — сказал Шевчук.

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По его словам, такое решение было вынесено в среду, и оно обязывает отменить постановление следователя ГПУ об отказе признать Розенблата потерпевшим, а следователя — выполнить требования части 2 статьи 55 Уголовно-процессуального кодекса.

Шевчук также отметил, что защита Розенблата будет добиваться в ближайшее время сообщения о подозрении агенту Екатерине и другим агентам, «то есть тем, кто провоцировал преступление против Розенблата».

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