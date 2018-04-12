Кроме борьбы с внешней агрессией на Донбассе и в Крыму, в Украине идет не менее важна борьба с коррупцией. Такое мнение высказала, Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон во время 11-го Киевского форума, передает

"Только борьба с коррупцией, становление демократических институтов, включая независимую судебную систему и антикоррупционные суды заложит долгосрочные основы для борьбы с внешним вмешательством и развития Украины как современного европейского государства", - считает представитель США.

Как сообщал украинская сторона заверила Европарламент о принятии закона о Антикоррупционный суд в мае, самое позднее - июне этого года.

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