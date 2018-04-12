Стало известно, как может отразиться на украинском валютном рынке «черная» неделя в , пишет со ссылкой на .

Эксперты прогнозируют, что на этой неделе в Украине доллар продолжит свое падение. Безналичный доллар может снизиться из-за неделю до 25,8 грн, а наличный доллар в банках торговаться около 25,7\26,0 грн.

Напомним, на прошлой неделе, курс доллара к гривне снизился на всех без исключения сегментах валютного рынка на 0,6-1,3%.

В целом, падение курса доллара отразилось не только на укреплении гривны, но и на его снижении к другим мировым основных валют.

В то же время, катастрофический обвал на российском валютном и фондовом рынках на гривны никак не отразился.

Отметим, что последствия для украинской экономики могли бы возникнуть в случае широкой взаимной торговли с Россией, и если бы в этой торговле активно использовались национальные валюты, гривна и рубль. Однако, в связи с практически полным разрывом торговый связей между странами, гривна находится в безопасности.

Напомним также, что потери российских миллиардеров за первый день после введения новых американских санкций превысили 15 миллиардов долларов. Всего с момента введения мер они потеряли более 17 миллиардов долларов.

Наибольшие потери оказались у президента Норникеля Владимира Потанина, его состояние уменьшилось на 2,28 миллиарда долларов. Основной хозяин группы компаний Ренова потерял 1,28 миллиарда долларов. Состояние главы и совладельца Лукойла Вагита Алекперова сократилось на 1,37 миллиарда долларов.

Только за половину понедельника участники нового списка потеряли почти 3 млрд долларов своего совокупного состояния.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира